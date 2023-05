Yadier Molina aconsejó al venezolano Willson Contreras tras el mal momento de Cardenales de San Luis

Posteado en: Deportes, Titulares

El venezolano Willson Contreras fue removido de la receptoría de los Cardenales de San Luis en la temporada 2023 de Grandes Ligas, pero antes de eso recibió consejos de Yadier Molina, un legendario de esta organización, según pulbica El Fildeo

Willson Contreras llegó a San Luis para sustituir al boricua Yadier Molina, pero en este primer mes de campaña 2023, el equipo no vive el mejor momento, tanto así que que lo removieron de la receptoría.

Incluso, Contreras admitió que esta decisión lo tomó de sorpresa. El pelotero nacido en Puerto Cabello será usado ahora como bateador designado para tratar de hacer despertar a su cuerpo de lanzadores en esta campaña de MLB.

Consejos de Yadier Molina a Contreras

Sin embargo, el venezolano de los Cardenales dio unas declaraciones donde dijo que antes de que le dieran esta noticia, tuvo una videollamada con Yadier Molina, quien lo aconsejó tras el mal momento que atraviesa en la temporada 2023.

“Hablé con Yadi unos días al respecto porque me sentía culpable porque me tomo las derrotas como algo personal y vine aquí para ganar. Me dijo que estaba viendo el juego y que no estábamos ejecutando lanzamientos. Eso es lo mismo que he estado viendo. No estoy culpando a nadie y no estoy señalando con el dedo a mis lanzadores porque estoy de su lado. Pero necesitamos ser mejores en la ejecución de lanzamientos con dos strikes”, dijo Contreras sobre los consejos de Yadier Molina.

Para seguir leyendo ingrese AQUÍ