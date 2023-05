“Sabía que yo estaba enamorada”: Niña dejó una carta a su madre entes de huir de casa en El Salvador

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una madre salvadoreña de nombre María del Carmen Abarca denunció que su hija de once años fue raptada por un nicaragüense a quien únicamente identificó como Gustavo Adolfo, de 35 años, tras encontrar un papel en el que la menor supuestamente le confesaba su enamoramiento y su huida a Nicaragua.

“Mamá le dejó este papel para que no se asuste, cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que, me fui con él para su país, Nicaragua”, dice la carta que presuntamente fue escrita por la menor.

El caso fue reportado a las autoridades salvadoreñas y fue la madre quien se encargó de hacer la denuncia a través de las redes sociales, la cual no tardó en viralizarse.

En un corto video que se divulgó este lunes, la menor desmintió que tuviera once años de edad y aseguró tener catorce, además agregó que no quería estar en casa de su progenitora porque sufría maltratos.

“Ya no quiero estar allá, allá mucho me maltratan, me mandan a trabajar, me quitan casi todo el pisto, me dejan solo diez dólares”, dice la pequeña al momento que voltea a ver hacia un lado del teléfono y expresa que se quiere quedar con el supuesto raptor porque “yo lo amo” y repite que no quiere irse.

