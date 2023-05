Tucker Carlson recibió una oferta laboral monumental tras haber sido despedido de Fox News

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Al parecer, Tucker Carlson está a un paso de conseguir trabajo. O al menos en evaluar una estruendosa oferta. El periodista formó parte de Fox News desde 2009, cadena de la que fue echado el pasado 23 de abril . Sus comentarios polémicos, respaldados por su inclinación política de derecha, han dado mucho de qué hablar a lo largo de los años, lo que mantenía su programa, Tucker Carlson Tonight, como uno de los más vistos en Estados Unidos dentro del género de debate.

Por Infobae

Después de 14 años colaborando con una de las televisoras más poderosas del país, el contrato de Carlson fue dado de baja después de ciertos comentarios que el medio conservador encontró muy desafortunados.

En las últimas horas se conoció que Carlson ya tiene bajo evaluación una nueva oferta de trabajo, pues de manera pública, Patrick Bet-David, presentador del famoso show Valuetainment, le ha ofrecido la increíble suma ¡100 millones de dólares para que se una al programa!

“Queremos que participe con nosotros en lo que consideramos un esfuerzo noble y necesario para definir el futuro de los medios de comunicación”, se lee en el documento que Patrick compartió en sus redes sociales asegurando que se trata de una oferta “100% real”.

Entre las ofertas que el medio le ha hecho a Tucker se encuentran:

100 millones de dólares en 5 años (20 millones por año);

Una participación equitativa en Valuetainment;

Presidente de Valuetainment y un puesto en el consejo para proyectar tu visión estratégica y tu voz;

Un podcast propio y otros programas diarios semanales;

Documentales y películas sobre temas de tu interés.

Los deseos de que la figura del periodismo político se una a las filas de Valuetainment es tal, que uno de los puntos de las ofertas que ha propuesto Patrick dice textualmente: “¿qué más? somos todo oídos”, asegurando que están dispuestos a cumplir todos las condiciones de Tucker.

“Nuestras convicciones sobre la libertad y la verdad son profundas y creemos que somos la opción más adecuada para ti y para América”, se lee al final del documento.

Si bien, aún no existe una respuesta por parte de Tucker, las probabilidades de que se una a Valuetainment son muchas. En primer lugar, el dinero que podría recibir es una cantidad muy parecida a la que ya estaba recibiendo en Fox, de hecho, ya se encontraba trabajando en una actualización de contrato, y con aquel “somos todo oídos”, es posible que le puedan llegar al precio. En este mismo apartado, muchos internautas han compartido su sorpresa de que un medio como Valuetainment tenga el capital para pagar esa cantidad a Tucker.

Sin embargo, la libertad de hablar sin censura en un medio como lo es YouTube, es una oportunidad que probablemente, Tucker no quiera desperdiciar.

En lo que respecta a su despido de Fox, se pudo haber dado por varias circunstancias. En primer lugar, hubo comentarios polémicos que hablaban sobre el ataque del capitolio en 2021, en los que Tucker confesaba “disfrutar” de que tres hombres partidarios de Trump casi mataran a golpes a un chico del movimiento antifascista.

“Un grupo de tipos de Trump rodearon a un chico de Antifa y empezaron a darle de hostias. Eran tres contra uno, por lo menos. Saltar sobre un tipo así es deshonroso, obviamente. No es como luchan los hombres blancos. Sin embargo, de repente me encontré alentando a la turba contra el hombre, esperando que lo golpearan más fuerte, que lo mataran. Realmente quería que le hicieran daño al chico. Podía saborearlo”.

Paralelamente, un video de Carlson asegurando que el servicio de streaming Fox Nation “apesta”, fue filtrado en redes. Aquí, el presentador aseguró que se siente “frustrado” por el enorme trabajo que hace para la empresa y que no sea vea reflejado debido al mal funcionamiento del servicio de streaming. Carlson también consideró poner su trabajo en YouTube, lo que encajaría a la perfección con la propuesta de Patrick Bet-David.

“Me siento frustrado, es difícil usar ese sitio. No sé por qué no lo arreglan. Me está volviendo loco. Y están haciendo como películas de Lifetime. Pero no lo hacen, no trabajan en la infraestructura del sitio. ¿¡Por qué!? Es una locura. Y me vuelve loco porque es como que estamos haciendo todo este trabajo extra y nadie puede encontrarlo. Es increíble, la verdad”, declaró Tucker Carlson en el video que pudo haber sido clave para que fuera despedido de Fox.