Ed Sheeran dice que dejará la música si pierde juicio por caso de plagio

El pasado lunes primero de mayo, durante el juicio que se adelanta en su contra, el cantante británico Ed Sheeran aseguró que abandonará su carrera artística de ser declarado culpable en el juicio de presunto plagio que se adelanta en su contra, pues considera que toda esta situación es un insulto a su trabajo. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien que me menosprecie”, dijo al finalizar su declaración en el estrado, según reportó MailOnline.

Por El Espectador

El litigio, que entró en curso desde la semana pasada y que se está llevando a cabo en Manhattan, busca determinar si la estrella pop británica plagió “Let’s Get It On” de la leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye al componer el tema musical “Thinking Out Loud”, con el cual Sheeran ganó el premio Grammy a Canción del Año en 2016.

La demanda fue presentada por los herededores de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973. De acuerdo con los hijos del artista, hay varias y evidentes similitudes en los acordes. Además, alegan que cantautor británico ha realizado mezclas de las dos canciones en varias de sus presentaciones.

Según reportó el diario MailOnline, la semana pasada, los abogados de los denunciantes presentaron un video en el que se ve a Sheeran haciendo una transición entre “Thinking Out Loud” y “Let’s Get it On” durante una presentación en vivo, lo que asumieron como una confesión del artista de que sí había plagiado la canción.

