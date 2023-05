¡Agua, agua! claman habitantes de Paraguaná mientras dueños de cisternas “hacen su agosto”

Los habitantes de la Península de Paraguaná, en el estado Falcón, viven un calvario ante la irregularidad en el suministro agua por tuberías, a lo que se suma la “mafia” de los camiones cisternas, los cuales son los únicos que tienen acceso diario a la distribución de agua.

Por Corresponsalía lapatilla.com

Las comunidades de Punto Fijo, principal ciudad de la península, registran entre uno y dos meses sin el servicio, mientras que en los pueblos de la región tienen meses y hasta años sin recibir una gota de agua.

El problema agravó desde el mes de marzo, y las familias han salido a protestar ante la falta de este importante recurso.

Este 3 de mayo, los habitantes de Ciudad Federación, El Cardón y Las Colonias, trancaron la carretera Coro-Punto Fijo, única vía que conecta a la Península de Paraguaná con el resto del país, como medida de presión para que les suministraran agua, lo cual no se cumple desde hace mes y medio.

La tranca fue dispersada luego de que los organismos de seguridad se comprometieran con los manifestantes para que Hidrofalcón envíe agua este jueves 4 de mayo. De no cumplirse, volverían a protestar.

Ismaira Suárez, habitante de Puerta Maraven, municipio Carirubana, explicó que tienen mes y medio sin servicio.

“Dan un cronograma y no lo cumplen, y cuando dicen que la van a enviar, no lo hacen. Ya tenemos mes y medio sin agua y anteriormente nos llegaba cada 15 días. Creen que por que vivimos en La Puerta tenemos plata. Nosotros no podemos seguir pagando cisternas, eso es un negocio”, dijo.

Llenadero solo para cisternas

El llenadero Alí Primera, ubicado en Punto Fijo, atiende a camiones privados y públicos para que distribuyan agua a las comunidades y empresas.

En el lugar están en cola unos 100 camiones que esperan surtir para vender a las familias mil litros por 10 dólares.

Esta situación molesta a la población que asegura que hay agua para los camiones cisternas, pero no para las comunidades.

Ante eso también se observa proliferación de piperos o toreros que empujan carros fabricados con material de provecho, carretillas o coches que luego venden a los que no pueden cargar de las tomas clandestinas.

En Punto Fijo se observa una tubería que recorre la intercomunal Alí Primera y donde la misma población ha perforado la tubería para extraer agua y llevar a sus casas.

Mientras que los que no pueden hacer esto, compran la pipa por tres dólares.

Las comunidades han protestado en los últimos días, debido a las fallas del suministro que superan un mes.

“Nadie tiene un almacenamiento que aguante eso”, dijo Omar Lugo, habitante de Punto Fijo, al referirse al problema.

Aeropuerto sin agua

El aeropuerto Internacional Josefa Camejo, mejor conocido como “Las Piedras”, tampoco tiene agua. Incluso, los viajeros han denunciado que de dos baños que se encuentran en el área de espera y de las aerolíneas, solo habilitan uno y sin agua.

“El orine queda en las pocetas, porque no hay agua. Le pregunté a un trabajador y me dijo que solo lo abren cuando hay vuelos, mientras que los demás días, los trabajadores van al monte, porque no hay otra opción”, dijo Beatriz Duarte, familiar de un viajero.

Este aeropuerto tiene vuelos casi toda la semana para Maiquetía (Caracas), y el mes pasado que se abrió la frontera entre Venezuela y Curazao, también hay vuelos para la isla.