Senador Durbin: no debería haber concesiones estadounidenses al régimen de Maduro

El senador estadounidense, Richard Joseph Durbin, mostró, nuevamente, su admiración a Juan Guaidó durante una reunión.

lapatilla.com

Él, también conocido como Dick Durbin, senador senior por Illinois, en redes sociales, apuntó “Guaidó representa un futuro mejor para el pueblo venezolano”.

De igual forma, el senador indicó que la comunidad internacional no debe tener concesiones con el régimen de Maduro y reiteró que en Venezuela deben hacerse elecciones justan para el 2024.

SENADOR (D) DICK DURBIN: “NO DEBEN HABER CONCESIONES INTERNACIONALES SIN ELECCIONES JUSTAS EN 2024

“Ante la crueldad de Maduro, el ex presidente interino. @jguaido representa un futuro mejor para el pueblo venezolano.

Hoy reiteré mi admiración por su valentía y su convicción de que no debería haber concesiones estadounidenses o internacionales al régimen de Maduro sin unas elecciones justas en 2024.”

In the face of Maduro’s cruelty, former interim Pres. @jguaido stands for a better future for the Venezuelan people.

Today I reiterated my admiration for his courage & belief that there should be no U.S. or international concessions to Maduro regime w/out a fair 2024 election. pic.twitter.com/kMbieMI9gr

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) May 3, 2023