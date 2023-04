Exvicepresidente Francisco Santos Calderón: Colombia ha sido ejemplo de asilo, eso acabó ayer

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El exvicepresidente colombiano Francisco Santos Calderón denunció este martes que con la expulsión de su país del opositor venezolano Juan Guaidó, tras escapar de Venezuela, Colombia dejó de ser un “ejemplo de asilo” para el mundo.

“Eso acabó ayer“, dijo en una entrevista con EFE en Madrid, donde compartió que nunca pensó “que un presidente electo” pudiera negar el “derecho de asilo” a un líder opositor como Guaidó, quien ingresó ayer, de manera ilegal, a Colombia y horas después las autoridades le acompañaron al aeropuerto donde tomó un vuelo a Estados Unidos.

El opositor venezolano denunció haber sido sacado de Colombia después de que la “persecución” y las “amenazas” del Gobierno de Nicolás Maduro “se extendieron” al país andino, adonde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en una conferencia sobre el diálogo venezolano.

“Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia“, dijo el exdiputado, quien tiene prohibida la salida de Venezuela por tener abiertos múltiples procesos judiciales en su contra.

El exvicepresidente Santos Calderón dedicó duras palabras al mandatario colombiano, Gustavo Petro, de quien dijo que está “empezando un camino de descenso” en las garantías democráticas en su país.

“Pienso que este es el comienzo de ese camino, hace tres meses me preguntaban y decía que había garantías en Colombia, hoy no puedo decir lo mismo, se le vio el corazón y el alma a Petro, a su Gobierno, un alma no democrática, despótica, y me preocupa profundamente“, contó.

EL PROCESO DE NEGOCIACIONES

Guaidó, expresidente interino de Venezuela, tenía intenciones de reunirse con participantes de la conferencia internacional convocada por Petro, para desatascar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y el antichavismo.

Al respecto, Santos Calderón, quien participó hoy en un desayuno de prensa organizado por la Fundación Disenso del partido español de ultraderecha Vox, consideró que en caso de que el Gobierno colombiano hubiera permitido la estancia de Guaidó en el país “el problema hubiera desaparecido en dos días”.

“Podrían haber dejado a Guaidó que se pronuncie, ¿cuál es el problema? tomaron la decisión de no dejarlo hablar, Petro desinfló él mismo el proceso que había creado porque demostró que no es un actor imparcial“, subrayó.

A su juicio, esta decisión “se debe a presiones de Maduro“: “estoy seguro que fue conversado con él, no tengo la información, pero estoy seguro“.

RESPUESTA INTERNACIONAL

El que fuera vicepresidente entre 2002 y 2010 bajo la administración de Álvaro Uribe y Embajador en Estados Unidos con el expresidente colombiano Iván Duque, espera una respuesta de la comunidad internacional ante la salida de Guaidó.

“Esperaría de (el Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep) Borrell que su vocación democrática le llevara a pronunciarse, como canciller de la UE, y aspiro a que muchos países de la UE sean muy claros también“, afirmó.

Borrell estará presente en la jornada de diálogo sobre la situación venezolana en Bogotá donde no participará ni el Gobierno ni la oposición de ese país.

La marcha de Guaidó “va a mostrar a las delegaciones que no hay papel imparcial de Petro, no se si el comunicado que van a lanzar vaya a cambiar, debería, o debería no haber comunicado, Petro le tiró una bomba a este proceso“, opinó el exvicepresidente colombiano.

Además, Santos Calderón se refirió a la visita oficial la próxima semana de Petro a España, donde cree que su “objetivo número uno es que (el presidente Pedro) Sánchez se convierta en gran articulador de la política hacia Venezuela en la UE, para acabar con las sanciones”.

“Creo que ese va a ser el encargo que le va a dar a Sánchez, pero no sé si se va a meter en ese enredo“, finalizó. EFE