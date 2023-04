El ¿verdadero? motivo detrás del sorpresivo despido de Tucker Carlson de Fox News

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El acuerdo de 787,5 millones de dólares entre Fox News y Dominion Voting Systems libró a los ejecutivos y a los presentadores de subir al estrado en una demanda por difamación que se centró en las falsas afirmaciones de Fox sobre unas elecciones robadas en las semanas posteriores a la derrota del expresidente Donald Trump en 2020.

Sin embargo, la demanda reveló mucho de lo que las personalidades de Fox habían estado diciendo sobre las falsas afirmaciones electorales, incluido Tucker Carlson, el presentador mejor valorado de la cadena que fue despedido el lunes. Su salida inexplicable ha puesto de relieve lo que dijo en declaraciones, correos electrónicos y mensajes de texto entre las miles de páginas que Dominion publicó en el período previo a la selección del jurado en el caso.

Los mensajes de Carlson arremetían contra la división de noticias y la dirección, revelaban lo que sentía por Donald Trump y demostraban su escepticismo ante las mentiras electorales, hasta el punto de que los abogados de Fox y el fundador de la compañía, Rupert Murdoch, lo esgrimieron como parte de su defensa de la empresa. El juez que supervisó el caso dictaminó que estaba “CRISTALINAMENTE claro” que ninguna de las afirmaciones electorales relacionadas con Dominion era cierta.

Mentiras electorales

“Sidney Powell está mintiendo”, dijo Carlson a un productor de Fox News en un intercambio el 16 de noviembre de 2020 antes de usar improperios para describir a Powell, una abogada que representa a Trump.

“Sigues diciendo a nuestros espectadores que millones de votos fueron cambiados por el software. Espero que lo demuestres muy pronto”, escribió Carlson a Powell un día después. “Les has convencido de que Trump ganará. Si no tienes pruebas concluyentes de fraude a esa escala, es algo cruel e imprudente que sigas diciendo.” No hubo indicios de que Powell replicara.

Los abogados de Fox señalaron que Carlson cuestionó repetidamente las afirmaciones de Powell en sus emisiones: “Cuando seguimos presionando, se enfadó y nos dijo que dejáramos de contactar con ella”, dijo Carlson a los espectadores el 19 de noviembre de 2020.

Carlson dijo a su audiencia que había tomado en serio a Powell, pero que ella nunca había proporcionado ninguna prueba o demostrado que el software que Dominion utilizó desviara votos de Trump a Biden.

Carlson continuó criticando a Powell y al equipo legal de Trump en un intercambio de mensajes de texto del 23 de noviembre de 2020 con su compañera de Fox Laura Ingraham y también lamentó lo que consideraba pasividad del presidente ante las dos segundas vueltas de Georgia.

Después de decir que era “bastante repugnante” que más abogados no se hubieran opuesto a las afirmaciones de los abogados de Trump que estaban tratando de anular los resultados de las elecciones, Carlson escribió: “Y ahora Trump, me enteré esta mañana, está sentado y dejando que pierdan el Senado. A él no le importa. A mí me importa. Tengo cuatro hijos y planeo vivir aquí”.

La cobertura de Fox

Los televidentes de Fox se indignaron cuando la cadena asignó Arizona para Joe Biden en la noche electoral, una llamada de carrera que fue precisa. Los ejecutivos y presentadores de Fox comenzaron a preocuparse por los índices de audiencia, ya que muchos de esos espectadores huyeron a otros medios conservadores.

“Hemos trabajado muy duro para construir lo que tenemos. Esos (improperios) están destruyendo nuestra credibilidad. Me enfurece”, dijo Carlson en un intercambio con una persona no identificada el 6 de noviembre de 2020.

El 8 de noviembre, después de que Biden fuera declarado ganador, Carlson envió un mensaje de texto a un par de empleados: “¿Entienden los ejecutivos cuánta confianza y credibilidad hemos perdido con nuestra audiencia? Estamos jugando con fuego, de verdad”.

Más adelante en la cadena, cuando otros mencionan a Newsmax como competidor emergente, Carlson dice: “Con Trump detrás, una alternativa como Newsmax podría ser devastadora para nosotros”.

En mensajes de texto a un productor el 13 de noviembre de 2020, Carlson se preparó para una rueda de prensa de Trump: “Sólo es bueno destruyendo”, dijo Carlson sobre el entonces presidente.

Más tarde añadió, en relación a las acusaciones de fraude que están haciendo Trump y sus aliados: “Está jugando con fuego.”

Trump

En un intercambio de mensajes de texto con una persona desconocida el 4 de enero de 2021, Carlson expresó su enfado con Trump. Dijo que “estamos muy, muy cerca de poder ignorar a Trump la mayoría de las noches” y que “realmente no puedo esperar.”

Carlson dijo que no tenía ninguna duda de que hubo fraude en las elecciones de 2020, pero dijo que Trump y sus abogados habían desacreditado tanto su caso -y a figuras de los medios como él mismo- “que es exasperante. Absolutamente me enfurece”.

Refiriéndose a los cuatro años de Trump como presidente, Carlson dijo: “Todos fingimos que tenemos mucho que demostrar, porque admitir el desastre que ha sido es demasiado duro de digerir. Pero vamos. Realmente Trump no tiene nada bueno”.

En textos a primera hora de la mañana del 7 de enero de 2021, un día después del violento asalto al Capitolio de Estados Unidos, Carlson y su productor de toda la vida, Alex Pfeiffer, se lamentaban de cómo los alborotadores se habían creído las mentiras electorales de Trump.

“Se toman al presidente al pie de la letra”, dijo Pfeiffer. “Él es el culpable de todo lo que ha pasado hoy”.

“El problema es un poco más profundo que eso diría yo”, replicó Carlson.

“Obviamente los problemas son profundos, pero en el núcleo está Trump diciendo que fue robado”, escribió Pfeiffer.

“No es el núcleo”, escribió Carlson. “Horrible pero un síntoma”.

Más tarde, Carlson escribe sobre Trump: “Es una fuerza demoníaca, un destructor. Pero no va a destruirnos. He estado pensando en esto todos los días durante cuatro años”.

Departamento de Fox News

Algunos de los vitriolos más encendidos se reservaron para los colegas de la división de noticias e incluyeron conversaciones con sus compañeros en antena Laura Ingraham y Sean Hannity.

El 13 de noviembre, la semana después de las elecciones de 2020, Ingraham, Carlson y Hannity se enzarzaron en un intercambio de mensajes de texto en el que arremetieron contra la división de noticias. Comenzó con Ingraham señalando un tweet del corresponsal Bryan Llenas, diciendo que no había visto ninguna evidencia de fraude electoral generalizado en Pensilvania.

Carlson replicó que Llenas se había puesto en contacto con él para disculparse, y luego añadió “cuándo ha ‘informado’ sobre algo”.

Ingraham nombra entonces a otro colega que indicó que no había fraude, a lo que Hannity respondió: “Chicos, llevo 4 años diciéndoselo. Un departamento de noticias que no da noticias nunca”. En un mensaje posterior en Twitter, segundos después, Hannity dice: “Nos odian a los tres”.

Ingraham responde que no “quiere caerles bien” y Carlson remacha: “Son patéticos”. La conversación continúa con Hannity lamentando el daño que se ha hecho a la marca: “En una semana y un debate han destruido una marca que costó 25 años construir y el daño es incalculable”.

En otra conversación de texto mantenida por el trío tres días después, Ingraham decía a sus colegas que su enfado con el canal de noticias era “pronunciado”, seguido de un “lol”. En respuesta, Carlson atacó a dos presentadores de Fox: “Así debe ser. Dedicamos nuestras vidas a construir una audiencia y dejan que Chris Wallace y Leland Vittert la destrocen. Demasiado”. Wallace y Vittert han abandonado la cadena.

Los tres presentadores empezaron entonces a reflexionar sobre el camino a seguir después de que Ingraham dijera que tienen “un poder enorme” y que deberían pensar en cómo, juntos, pueden forzar un cambio. La respuesta de Carlson: “Por supuesto. Lo primero es hacer exactamente lo que queremos hacer. Esa es la clave. Leland Vittert parece tener autoridad para hacer lo que quiera. Nosotros también deberíamos”.

