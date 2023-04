Sneijder, sin filtro contra Enzo Fernández: 100 millones de euros por un jugador que camina

Posteado en: Deportes, Titulares

La temporada del Chelsea se mantenía a flote por la participación en la Champions League. El encuentro de vuelta frente al Real Madrid por los cuartos de final tenía un alto enorme valor en los pasillos de Stamford Bridge ya que era la última oportunidad de seguir en el torneo más importante del continente. El cuadro español venció otra vez por 2-0, eliminó a los ingleses y las críticas comenzaron a llover tanto para los propietarios como para los jugadores y entrenador. Lógicamente, el que no se salvó en este caso fue Enzo Fernández.

Por Infobae

Los fanáticos ingleses se detuvieron en dos jugadas puntuales para cargar contra el argentino. La primera fue cuando el volante perdió la posesión del balón y trotó lentamente para realizar el retroceso. Conor Gallagher, compañero que se desempeñó de mediapunta, lo superó en la carrera y tapó el hueco que había quedado en la pérdida. Minutos más tarde, Fernández dio un mal pase que significó un contraataque de la visita en los pies de Rodrygo y se repitió una situación similar. Las acciones se dieron cercanas a los 50 minutos de acción cuando el marcador todavía estaba 0-0.

Quien no pudo contener toda su furia al ver el encuentro de cuartos de final fue el ex futbolista neerlandés Wesley Sneijder. “Si te han traído como jugador por 100 millones de euros, al menos puedes esperar que corra como un poseído, ¿no? ¡Pero caminó! Él mismo pierde el balón, luego tiene un momento de duelo. Ves a Enzo, una compra de 100 millones de euros, caminar un poco mientras Gallagher pasa corriendo a su lado. Esto no puede pasar”, se descargó en la cadena RTL7.

Y añadió al respecto de la diferencia de actitudes: “Miras a un chico así y me pregunto. ¿Qué puede hacer el dueño? Nada. Yo llamaría a ese chico a una reunión mañana mismo. Tampoco creo que sea un gran futbolista. Se dijeron grandes cosas por lo que hizo por Lionel Messi en el Mundial. Pensé que también lo haría en el Chelsea, pero claramente está muy lejos de eso”. Vale recordar que el ícono de 38 años fue campeón de la Champions League con el Inter en 2010.

“Si las cosas no van bien en el fútbol, y no estás marcando goles, entonces tienes que asegurarte de que no los concedes. Hay que correr a todo pulmón y él no lo hace. Entiendo que el dueño vaya a hablar con los jugadores. Como propietario, has pagado mucho dinero, así que estás enfadado”, justificó Sneijder sobre las dos charlas que ya mantuvo Todd Boehly con el plantel luego de las derrotas ante el Brighton y Real Madrid.

Y concluyó: “Si eres el propietario que está mirando en la grada y ves que Gallagher está haciendo un sprint y tu jugador de 100 millones de euros no, entonces sí, ¡yo también me enfadaría!”.