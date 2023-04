Al menos 21 muertos tras un incendio en un hospital de Pekín

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos veintiuna personas murieron hoy tras un incendio en un hospital de Pekín, informó la prensa oficial china.

Según el rotativo estatal Global Times, el fuego comenzó a las 12.57 hora local (04.57 GMT) en el hospital de Changfeng, situado en el distrito de Fengtai, en el suroeste de la capital.

Apenas media hora después, a las 13.33 hora local (05.33 GMT), los bomberos consiguieron apagar las llamas, aunque la operación de rescate se prolongó otras dos horas más.

En total, según el balance actualizado a última hora de la tarde de este martes, veintiuna personas fallecieron y otros 71 pacientes fueron evacuados y llevados a otros centros médicos cercanos.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, y las autoridades han abierto una investigación para tratar de esclarecerlas.

EFE

