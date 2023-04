Una pereza “se cuela” en la transmisión del lanzamiento de un cohete y se convierte en “estrella” (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

El animal se arrastró justo delante de una de las cámaras y se sentó en el césped, mientras el cohete estaba listo para el lanzamiento detrás de él.

Por rt.com

El perezoso que interrumpió la transmisión en directo del lanzamiento del cohete Ariane 5 hacia Júpiter desde la Guayana Francesa se ha convertido en una auténtica estrella.

Si bien el animal se sentó en el césped a la altura de la cámara, mientras el cohete estaba listo para el lanzamiento detrás de él, fue retirado rápidamente del lugar.

Aside from the actual launch, this guy is definitely the star of @ESA's JUICE telecast. pic.twitter.com/zxAZq8gZ3I — Dr. Nadia Drake (@nadiamdrake) April 14, 2023

“Aparte del lanzamiento en sí, este tipo es sin duda la estrella de la retransmisión [de la Agencia Espacial Europea] del [lanzamiento del] JUICE”, escribió en sus redes sociales Nadia Drake, editora de la revista Quanta.

Made this in honour of the adorable sloth that photobombed the @ESA_JUICE livestream today. ??#JUICE ? #JUICEMission pic.twitter.com/WkWlxILFJU — Dr. Tanya Harrison (@tanyaofmars) April 14, 2023

Una artista de la NASA incluso pintó un logotipo especial con el perezoso. “Hice esto en honor al adorable perezoso que hizo un ‘photobomb’ en el ‘livestream’ de ESA JUICE hoy”, comentó Tanya Harrison su trabajo.

Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), es el nombre de la misión que se lanzó desde la Guayana Francesa, en la costa noreste de Sudamérica, el 14 de abril, según la Agencia Espacial Europea.