Varios heridos tras estampida en mezquita Al Aqsa de Jerusalén durante Ramadán (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Diez personas resultaron heridas por aplastamiento este sábado al registrarse una estampida afuera de la mezquita de Al Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, cuando terminaba el multitudinario rezo del último viernes del mes sagrado musulmán de Ramadán, informó la Media Luna Roja.

“Se trataron 10 heridos en la Puerta de los Leones (de la Ciudad Vieja) debido a una estampida cuando los fieles abandonaron la mezquita de Al Aqsa. Tres de ellos fueron trasladados al hospital”, indicó un comunicado del servicio de emergencia.

Por su parte, un portavoz de la Policía de Israel aseguró que unos “130.000 fieles llegaron para la oración del mediodía” en la Explanada de las Mezquitas, el lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero más importante para el islam, y en el que se encuentra Al Aqsa.

“Se trata del mayor número de fieles que asistieron a una oración desde el comienzo del mes de Ramadán”, añadió la misma fuente.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, estimó el número de fieles en 250.000, y aseguró que los rezos se llevaron a cabo “en medio de estrictas restricciones israelíes”.

En tanto, miles de palestinos musulmanes se preparan para pasar la noche en la Explanada de las Mezquitas para celebrar Lailat al Qadr, o La Noche del Destino, la noche más sagrada del Ramadán -que marca el momento en que el Corán fue revelado al profeta Mahoma-, mientras Israel se encuentra en máxima alerta de seguridad.

Más de 2.000 elementos de las fuerzas israelíes fueron desplegados en Jerusalén, especialmente en lado este ocupado de la ciudad y en los estrechos callejones de la Ciudad Vieja.

lsraeli forces are assaulting the Palestinian worshipers who are heading to pray at Al-Aqsa, Jerusalem. pic.twitter.com/kAocXyGHGx

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 14, 2023