¡Le pasó de todo! Una joven tuvo el peor día de su vida y lo compartió en las redes (VIRAL)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Todos podemos tener un mal día. Sin embargo, esta joven argentina jamás pensó que en tan solo 24 horas le iban a pasar tantas cosas malas. A través de su cuenta de Twitter, contó sus peripecias y se volvió viral.

Por: TN

Agustina aprovechó la red social del pajarito para hacer catarsis. Muchos de los usuarios que vieron el tuit, empatizaron con ella y le mandaron lindos mensajes. “Me cambiaron el día, lo termino con una sonrisa”, respondió a su propia publicación.

Bajo el usuario @AgustinaBini, enumeró todas las desgracias. “Discutí con mi vieja, voy lagrimeando en el colectivo”, escribió. Sin embargo, no quedó ahí y siguió con su triste anécdota.

“Voy al instituto y no había clases (cuatro colectivos tomados al p…)”, agregó a su pequeña historia. Pero lo peor estaba por venir: la chica decidió ir al centro y se encontró al chico con el que había estado saliendo en una situación comprometedora.

Discuti cn mi vieja, voy lagrimeando en el colectivo, voy al instituto y no había clases(4 colectivos tomados alp2). Camino x el centro y me cruzo al chico q me estoy viendo, con la ex en el auto..

Naaa un día te digo. Deja me voy a dormir

— Agus Bini ? (@AgustinaBini) April 13, 2023