Ariana Grande responde a las críticas sobre su cuerpo: Nunca sabes por lo que está pasando alguien

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante Ariana Grande (Boca Ratón, Florida, 29 años) no puede más y ha dicho públicamente “basta” contra los comentarios sobre su cuerpo con los que lidia diariamente desde hace meses. Lo ha hecho a través de su cuenta de TikTok, en la que acumula 31 millones de seguidores, con un vídeo de tres minutos en el que relata los problemas de salud que padeció hace años y en el que reflexiona sobre lo difícil que es estar constantemente expuesta a las críticas y los comentarios. “No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”, comienza explicando la artista en el vídeo.

Por El País

La intérprete de Bang Bang y God is a woman explica públicamente el malestar que siente al estar expuesta, de manera constante, al body shaming (ridiculizar o burlarse del aspecto físico de una persona). “Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo”. Confiesa que hubo una época, no muy lejana, en la que abusaba del uso de medicamentos y eso afectó directamente en su salud: “Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos consideran que es el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”.

A pesar de que Ariana Grande no ha concretado cuándo fue esa mala época, lo más probable es que la artista se refiera a varios momentos que marcaron su vida entre 2017 y 2020. Esos años estuvieron plagados de eventos traumáticos para ella: desde el atentado durante su concierto en Mánchester en 2017 en el que fallecieron 22 personas, pasando por la muerte de su exnovio por sobredosis Mac Miller en 2018, hasta su boda fallida con Pete Davidson en 2020.

Para leer la nota completa, aquí