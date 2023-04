RobotCops: Nueva York presentó nuevas unidades con IA que patrullarán la Gran Manzana (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) presentaron este martes diversos robots que ayudarán a los agentes a mantener la Gran Manzana segura, entre ellos Digidog, un robot perro policía que fue retirado por el alcalde anterior debido a las críticas.

“Hoy, estamos anunciando tres nuevas tecnologías policiales en la ciudad de Nueva York: el robot de seguridad autónomo K5, el robot Digidog y el accesorio StarChase GPS”, anunció en una conferencia de prensa celebrada en Times Square la comisionada de policía, Keechant Sewell.

La ciudad ha comprado dos Digidog con diversos accesorios -como un detector de gas- por 750.000 dólares y alquilará las dos otras tecnologías para hacer una prueba piloto que empezará este verano por 1.750 dólares mensuales.

“Busco lo mejor para la ciudad. Y las tres (herramientas) que estamos lanzando hoy son solo el comienzo”, destacó a los medios el alcalde y expolicía, quien se declaró un gran aficionado de la tecnología.

El robot K5 está equipado con diversas cámaras, sensores e inteligencia artificial, lo que le permite dar información en tiempo real a los agentes.

Esta tecnología se ha usado en diversas zonas de EEUU y ha ayudado, entre otras cosas, con tiroteos en centros comerciales.

.@NYCMayor & @NYPDPC announce 3 new pieces of tech the NYPD will test & utilize to increase officer & resident safety:

-StarChase

-K5 Autonomous Security Robot (ASR)

-“Spot” the Digidog

This tech will be on display for 3 days in Times Square for NYers to see & ask questions. pic.twitter.com/SdNNY9i5te

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) April 11, 2023