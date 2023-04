Tetris: La historia real del videojuego más famoso del mundo

Posteado en: Tecnología, Titulares

Tetris (2023) es un estreno de Apple TV + basado en la historia real del comerciante de videojuegos y programador estadounidense Henk Rogers (Taron Egerton) y su descubrimiento del Tetris en 1988, cuando todavía no había explotado fuera de la Unión Soviética. Rogers, que no había logrado el éxito esperado con su adaptación del Go, ve en el famoso videojuego soviético un potencial ilimitado. Rápidamente decide explotarlo, tratando de conseguir los derechos para Japón y, tal vez, para el mundo. Lo que él no espera es que su intención comercial choque de frente con la política de la Guerra Fría y lo sumerja en una red de intrigas, peligro y negociaciones violentas.

Por: Infobae

La película se suma a la larga lista de producciones vinculadas con éxitos empresariales y descubrimientos que cambiaron la historia. El Tetris es uno de los juegos más populares de la historia y en sus muchas versiones siempre habrá alguien que lo esté jugando en algún lugar del mundo. En aquellos años no había alcanzado su potencial debido a la Guerra Fría y su furor empezaría gracias a Henk Rogers.

Pero aunque la película se inspira en hechos reales bastante cercanos a lo ocurrido, las licencias poéticas son bastantes. Aparecen casi todos los personajes reales, incluyendo al creador del juego, Alexey Pajitnov, interpretado por el actor ruso Nikita Efremov. No le lleva mucho a la película pasar de los eventos auténticos a la aventura y la historia de espionaje. Es verdad que para ser una negociación de un videojuego en la década del ochenta se parece más a una película de acción que a una historia de empresarios, pero le queda bastante bien el cambio.

La historia es tan apasionante que a pesar de ser muy divertida la fusión entre la realidad y el mundo de los videojuegos, uno quisiera saber aún más. Había que elegir entre dos caminos, el de la intriga empresarial y el del cine de género. Se decidió lo segundo y el propio protagonista de la historia en la vida real declaró que entendía que ya no era su historia, sino un largometraje. Hay grandes momentos de suspenso y también varios momentos cómicos. Tal vez la vida real no sea una buena película, pero eso no lo sabremos acá, porque Tetris eligió jugar en lugar de tomarse en serio. El resultado es, de todas formas, bueno.

Pueden ver Tetris en Apple TV+.