La explosiva denuncia de un ex gerente de Pdvsa recién liberado por el régimen de Maduro (VIDEO)

El ex gerente de PDVSA, Alfredo Chirinos quien recibió la libertad recientemente junto a la también ex gerente Aryenis Torrealba, expresó que aún queda una lucha judicial para intentar demostrar su total inocencia ante la Sala Constitucional.

Torrealba y Chirinos fueron encarcelados en el año 2020 y condenados a 5 años de prisión en 2021 por los supuestos delitos de divulgación de información confidencial de PDVSA.

Chirinos denunció que fue torturado por el DGCIM, recibió patadas en sus costillas y su cara fue quemada con un químico.

“A mi me quemaron la cara, me reventaron las costillas a patadas y en ese momento pensaba, en todos los amigos con los que discutí que en este proceso la tortura se había acabado. A ellos le pido perdón acá. Duré 4 horas boca abajo recibiendo patadas. La juez me vió así el día que me presentaron y cuando le mostré todos los golpes me dijo que eso no importaba. Entonces, es un sistema de corruptos y de mafias que están en todos los entes del Estado”, dijo.

Asimismo, destacó que la denuncia de tortura reposa en el Ministerio Público y su expediente no ha sido movido.

“Hace dos años hicimos la denuncia por tortura ante el Ministerio Público, explicando claramente toda la tortura que recibí, el expediente sigue ahí, no le han movido”, expresó.

“El haber creído en instituciones del Estado para llevar esas denuncias de PDVSA fue un error”

Chirinos pidió disculpas en el programa Vladimir a la Carta a todos los venezolanos, por no percatarse que los entes a donde acudieron para denunciar el desfalco de PDVSA eran también cómplices.

“Queremos pedirle disculpas a todos los venezolanos por no habernos dado cuenta que ante los entes que denunciamos eran cómplices de las mafias de PDVSA. Si quizás hubiésemos tomado acciones de masa con los trabajadores de PDVSA, hubiésemos logrado evitar que hoy faltaran a la nación 20 o 30 mil millones de dólares”, dijo.

“Se está evidenciando un tema de corrupción total”

Chirinos enfatizó en que si no se corrige el sistema total, no se logrará acabar con la corrupción.

“Es un tema cíclico, cada dos años se repite, figuras en las que confió el pueblo salen involucradas en tema de corrupción. Hay que cambiar los métodos… Insisto, esto no puede ser un tema de agarrar 20, 40, 60 presos y no atacar el sistema que está llevando a que eso se siga repitiendo”, precisó.

Finalmente, dijo, “hay una lucha contra la corrupción y creo en ella, pero no está siendo contra todos los corruptos”.