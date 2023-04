La batalla final entre Piqué y Shakira: el misterio de las escrituras de la mansión en Barcelona

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira abandonó España: junto a sus hijos Milan y Shasha se mudó definitivamente a Miami, donde buscará alejarse del ruido mediático permanente tras la separación de Gerard Piqué. “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, escribió la cantante en sus redes sociales, así lo reseñó INFOBAE.

Sin embargo, a pesar de que el divorcio quedó sellado en noviembre de 2022, las esquirlas por la ruptura continúan quedando en evidencia.

Luego del impacto que tuvieron las canciones de la colombiana en colaboración con Bizarrap y Karol G, surgieron las dudas sobre la mansión en la que la artista convivió con el ex futbolista, ubicada al lado de la casa de los padres del ex Barcelona, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Según la información de Celebrity Net Worth, la propiedad de Esplugues de Llobregat fue adquirida en 2012 y tiene una cotización de 4.8 millones de dólares.

Luego, en 2015, la pareja compró otro inmueble cerca del Camp Nou, el estadio del equipo culé, tasado en USD 5.3 millones. Pero es el que habitaban el que generó polémica en las últimas horas.

Hace unos días, el cronista y paparazzi Jordi Martin sembró el misterio en el programa de TV Intrusos: “Tuve acceso a las escrituras y me llevé una sorpresa, porque en 2012 la compran Piqué y Shakira a nombre de una corporación registrada en Barcelona, pero a día de hoy en esa compañía ya solo salen Piqué y su papá; Shakira ya no sale”.

La Vanguardia ofreció todavía más detalles. Inversiones BCN Two & Two SL se llama la empresa en la que “Joan Piqué figura como administrador y Kerad Holding SL (la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista) como socio único”, según puntualizó el citado medio.

El cambio de manos habría sucedido en septiembre de 2022, ¿como parte del acuerdo de divorcio, que incluyó la autorización a Shakira para mudarse con los niños a Estados Unidos?

El tema es que el periódico español añadió que la corporación intimó a la artista a desalojar la propiedad antes del 30 de abril, o de lo contrario debía pagar una indemnización.

No llegó a haber puja, dado que la cantante directamente optó por no demorar su mudanza. Según los medios europeos, la convivencia entre Shakira y sus ex suegros se habría vuelto insostenible, por los reclamos de los ruidos a deshoras en las reuniones sociales de la sudamericana, o las constantes guardias de los paparazzis y los fans. Ante la partida de la cantante, habrá que esperar para dilucidar si las hostilidades continúan a distancia.