Tarek y la maldición de Cazorla, Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

La verdad de un asunto siempre te perseguirá, sin importar cuán secreto sea el escondite. Una mentira no puede vivir en paz. Martin Luther King, Jr.

La política ha sido considerada tradicionalmente como la profesión de los mediocres, constituyendo la corrupción la forma de cómo hacerse ricos con prácticas ilegales de fraudes, estafas, hurtos, apropiación indebida, etc., Por lo general los gobiernos construyen una sociedad de cómplices que termina por proteger aquellos que por descuido es descubierto ante la opinión pública para tratar de evadir sus delitos o disfrazar los culpables quedando impunes ante la justicia que tiene el sagrado deber de investigar, perseguir, capturar enjuiciar condenar y velar porque el culpable pague su condena. Estas funciones son cumplidas por funcionarios que reciben una remuneración para realizarlas: periodistas, comunicadores, jueces, fiscales, policías etc. que no les importa enfrentar los escándalos por figurar el abogado Tarek El Aissami quien incomprensiblemente se desempeñaba como ex ministro de minas y presidente de nuestra empresa Petróleos de Venezuela y el otro es el Tte/Cnel. González Cazorla experto en investigaciones privadas y comunicador social de diferentes medios del país y de USA (https://www.youtube.com/watch?v=-WyKy1Saz4Q), especializado en investigación de casos de corrupción y a quien le atribuyen poderes esotéricos especiales.

No era una sorpresa para nadie asegurarse que el abogado Tarek se estaba enriqueciendo con los dineros públicos, podemos preguntarnos como o con que se compró a el diario El Universal según comentarios de Alexander Cambero (https://www.radiotelevisionmarti.com/a/consorcio-espanol-compra-diario-el-universal-de-venezuela/38372.html), recordamos igualmente la adquisición del diario y empresa de televisión Meridiano cuando era gobernador del Estado Aragua. No entendemos como si estaba siendo investigado por estos delitos fue premiado con el cargo más importante del gobierno, el de Ministro de Relaciones Interiores, desde donde mandaba a detener a los enemigos del régimen y los llevaba a las prisiones de las mazmorras del SEBIN (donde lo desaparecían, torturaba en castigo por hacer denuncias de sus corruptelas. No contento con eso fue igualmente acusado de traficar con la emisión de cedulas de identificación a miembros del ésbola y otras organizaciones terroristas internacionales miembros dirigía el SAIME o servicio de Identificación y extranjería. Todo esto sin contar con el caso de captura de un alijo de drogas que había sido recobrado de un avión que había despegado desde la bases militares del gobierno y otros casos que obligaron a ser solicitado por la DEA (https://www.abc.es/internacional/abci-eeuu-ofrecera-hasta-10-millones-dolares-pistas-sobre-paradero-tareck-aissami-201908202039_noticia.html) ofreciendo dinero por su captura por traficante de drogas.

Cazorla en el año 98 perseguía al presidente Chávez y a los miembros de su familia por hechos de corrupción y a tal efecto manipularon a varios jueces para que los absolvieran así el acusador o perseguidor terminó siendo el perseguido y un juez de Barinas, directivo de un partido de gobierno resultó incorporado para tomar la ilegal decisión que ordenaba a Cazorla no nombrar “de por vida” el nombre de los Chávez so pena de ser injustamente arrestado violando sus derechos humanos de expresarse libremente.

Varios días seguidos de la injusta condena termina con la justicia divina de la llamada maldición de Cazorla, muriendo el injusto juez en un accidente mientras se dirigía a Barinitas con una acompañante que no pudo salvarle la vida.

Ya en el gobierno, el maestro Chávez, es acusado nuevamente por el comandante Cazorla, en desacato al juez fallecido, y en respuesta es acusado por otro juez Rene Ramírez, quien era igualmente político copeyano como el gobernador y logra su jubilación condenando al comandante a 7 meses, 7 días y 7 horas de prisión. Un mes después el manipulador acusador, el maestro Chávez, misteriosa e intempestivamente sufrió un ACV en el que casi pierde la vida protagonizando así el segundo caso de víctimas de la maldición de Cazorla.

En días posteriores el Juez de juicio No. 2 Pedro Miguel González admitió ilegalmente la causa y diligentemente comenzó una persecución judicial en contra, de Cazorla, por la enfermedad del maestro, persecución que no terminó porque en el proceso, este juez con solo 32 años de edad murió misteriosamente de un infarto constituyendo la tercera víctima de la maldición de Cazorla…

El 23 del mes de Abril del año 2009 a eso de las 9 a.m. se presentaron unos talibanes de la Dirección de la Coordinación de los Servicios de Vigilancia Privada (DICOSERVIP) adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, quienes irrumpieron violentamente en la oficina privada, del comandante Cazorla y hasta el mismo domicilio personal, acompañado por el entonces Comandante de la Policía del Estado Barinas, el entonces Coronel(GNB) Giuseppe Cassioppo Olivieri y sin orden judicial alguna procedieron a allanarlas. Todo esto es ejecutado por Sabek El Ani Haitam. Quien decía ser primo de Tarek el ministro sin orden se dedicó a vejarlo a él y a su familia terminando sembrándole armas e inculparlo de del delito de porte ilícito de armas cuando los oficiales para entonces tenían porte autorizado en su carnet militar. Días después el Coronel casi se mata al caer en un hueco que le lesionaron la columna vertebral considerándose como la 4ª maldición igualmente la juez de la causa fue blanco de una extraña enfermedad que la retiró de la gestión.

Detenido, Cazorla tuvo la información que el primo de Tarek había sido secuestrado en su apartamento y despojado de un alijo de armas igualmente los captores le propinaron 6 disparos uno en cada brazo otro en cada pierna, uno en el ano con salida en los genitales para constituir la sexta maldición de Cazorla.

Solo faltaba ser castigado por la justicia divina de las maldiciones de Cazorla El Tarek El Aissami quien renunció recientemente como ministro de Petróleo en medio de una ola de detenciones por supuestos casos de corrupción (https://www.youtube.com/watch?v=Bw68CGudLxg). Todo el mundo lo cuestiona y nadie lo apoya lo califican de ladrón una frase de Paulo Coelho “Muchas veces el Bien está disfrazado de Mal, pero continúa siendo el Bien, y forma parte del plan que Dios creó para la humanidad” espero que le sirvan estas palabras al hoy cuestionado, pero creo que no le va parar porque su arrogancia la expreso cuando se le hacen criticas y se dijo que un diario de circulación nacional lo había comprado y no lo negó solo dijo esto en su twitter: Más caro me salió la @bbcmundo_ultimo #DeliriosEscualidos @Ray_Von_Kaiser: Tareck El Aissami Compra ‘El Universal Por 130 Millones De Dolar El gobierno debería averiguar esto por noticias criminis cómo está investigando por los guisos de @PDVSA (https://twitter.com/robertveraz/status/1638277485027643393/photo/1), pero todo esto es porque ha venido acumulando detrás del perfil oscuro de su personalidad un rosario de actitudes al margen de la ley, pero llega el momento que su misma conciencia, los traiciona y ya no pueden seguir ocultando su procedencia, su origen y de la noche a la mañana, sin más ton ni son, se quitan la máscara y quedan al desnudo ante la opinión pública como unos verdaderos choros, lo que siempre han sido en su accidentada y perrísima vida.

Como titule mi columna de opinión: Tarek y la maldición de Cazorla según que muchas maldiciones se han visto en la historia del mundo, pero esta a la que algunos barineses mientan como la maldición de Cazorla a mi parecer no obedece a brujerías o razones esotérica sino a una ley de la vida que dice que “Quien hace mal no tiene otro destino que terminar mal” quien actúa injusta y mal intencionadamente violentando todo los parámetros legales pues puede que castigue con la injusticia terrenal pero que arriba hay un Dios que ve para abajo y al final castiga aplicando la Justicia Divina.

Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y 04141574645. Además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!