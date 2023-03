VIDEO: Niño fue atacado a las afueras de su casa en Arizona por un coyote

Click to share on Google News (Opens in new window)

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un coyote atacó a un menor este miércoles en una residencia en la ciudad estadounidense de Scottsdale (Arizona).

Por RT

De acuerdo con la madre del menor, de 21 meses, su hijo fue mordido en un brazo. En las imágenes se observa al cánido acercarse sigilosamente al niño y derribarlo.

Sin embargo, la pronta intervención de la mujer evitó que el accidente fuera de mayores consecuencias.

Coyote viciously attacks toddler in the driveway of his Scottsdale, Arizona home. The boy suffered only minor injuries. pic.twitter.com/wJ5UQCr2VN

— Mike Sington (@MikeSington) March 26, 2023