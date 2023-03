Un Tesla captó en tiempo real un aterrador accidente en una autopista de EEUU (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un vehículo Tesla captó en tiempo real un aterrador accidente en Estados Unidos. El video, que parece una escena de película, fue compartido el pasado viernes 24 en Twitter por el conductor del coche eléctrico, el usuario “@Anoop_Khatra”.

Por Clarín

Las imágenes fueron captadas por la cámara frontal del coche mientras el conductor circulaba por la autopista. En ellas se ve cómo un Kia Soul adelanta primero al Tesla en la autovía y se acerca a una camioneta. En cuestión de segundos, el coche es golpeado por una rueda que se soltó de la camioneta.

El neumático golpeó de frente al Kia, lo que hizo que el auto de la marca surcoreana volara literalmente de la ruta. Con los airbags desplegados y muchos restos, el utilitario aún consiguió “aterrizar” sobre sus ruedas.

El Tesla, que lo grabó todo en video, tenía su Autopilot activado y consiguió tanto apartarse de la rueda desbocada como detenerse por sí solo antes de pasar por encima de los restos.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023