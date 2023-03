Niña de 12 años superó en el test de coeficiencia intelectual a Albert Einstein y Stephen Hawking

Click to share on Google News (Opens in new window)

Anwita Patil tenía 11 años cuando se presentó al test de coeficiencia intelectual (IQ) de Mensa, la mayor y más antigua sociedad de personas con alto IQ del mundo, y obtuvo una nota de 162, resultado superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking, que tenían un IQ de alrededor de 160, informa Manchester Evening News.

Por: RT

La alumna, que estudia en una escuela de Manchester (Reino Unido) y actualmente tiene 12 años, obtuvo la máxima nota posible en su categoría de edad. Gracias a este resultado tan alto, la joven se convirtió en miembro de Mensa, donde solo puede acceder el 2 % de los que hacen el examen.

12-year-old Anwita Patil from Sale in Manchester accepted into #MENSA after the test revealed she has a higher IQ than Albert Einstein & Stephen Hawking?

She scored 162, highest score in her age category, placing her above the scientists who believed to have had an IQ of 160.? pic.twitter.com/eiIqg4vMNV

— Mr Pål Christiansen ????? (@TheNorskaPaul) March 22, 2023