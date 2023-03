Iván López Caudeiron: De una guerra que sea paz

Posteado en: Opinión

En días recientes, estuve conversando con unos amigos, previo a una reunión organizativa sobre un taller de emprendimiento, cuando mi mente se activó con asombro al escuchar a una señora al fondo del café decir: “La semana que viene según El Vaticano se celebra el día mundial de la PAZ”. Me pregunté a mi mismo, y con silencio consciente: ¿Quiere eso decir que el Papa decretó que no debe haber más guerras?… Con esto venimos hoy, tema central para el momento difícil que se vive en el mundo con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De esto se trata: De una GUERRA que sea PAZ.

La DECISIÓN desde lo conveniente

La pregunta de arriba, que circuló en mi cabeza era ingenua, pero manifestaba de trasfondo con mucha racionalidad, que si todo el mundo, lo mismo que esa señora, tomara al Papa tan al pie de la letra, el problema quedaría resuelto así, en el acto, sin mayores problemas, “por decreto”. Lamentablemente la cosa no es tan sencilla. Ni siquiera se trata de que no haya más guerras, lo cual de por sí sería bastante complicado, porque me he dado cuenta de que cuando el Papa Francisco y la iglesia de hoy proclaman la paz, en realidad están hablando de una nueva guerra, de la guerra contra el hambre y por la justicia. A estas alturas, es evidente que los conflictos bélicos del orbe, son decididos desde lo conveniente, lo lógico, lo económicamente necesario y sobre todo, desde la racionalidad grupal de grandes corporaciones o miembros con poder de “agrupaciones complicadas” en su forma de ver el mundo actual. Así de simple.

Una justa y verdadera PAZ

Mucha gente todavía no se quiere convencer de que tantos hombres de sotana, de quienes estábamos acostumbrados a que cuando predicaban la paz lo usual era que nos estuvieran diciendo que tuviéramos paciencia con los males de la tierra, y que pusiéramos toda nuestra esperanza en el otro mundo, ahora estén hablando en serio, “de verdad, verdad”, cuando nos dicen que para obtener una justa y verdadera PAZ, hay que cambiar las cosas de aquí abajo, en el mundo terrenal para que no hayan tantos lamentos por los “hombres de guerra” como BUSH en su momento, o el propio Putín de mayor actualidad, y otros que abundan por allí en nuestros tiempos.

Yo, por mi parte, me estoy convenciendo de que tanto cura y hombres de iglesias si están hablando en serio, y que además saben muy bien lo que dicen, y en que se están metiendo al abordar el tema de la paz mundial. Claro está que andarán algunos con sotanas más timoratos, que no asumen el riesgo de un discurso claro como el que se necesita para lograr cambios significativos, y así tiene que ser, porque en la diversidad está el gusto de las cosas. Es evidente que intelectualmente se está asumiendo en la iglesia venezolana “un rol de pacifista pero no pacíficos”.

Así, es esta PAZ, la que nos promueve el Papa Francisco y que mucha gente no entiende (creo más bien que no quieren entender); es casi como si fuera un juego de palabras: PAZ en la guerra, o en todo caso mejor: DE UNA GUERRA QUE SEA PAZ. Al final, lo que se busca de manera expedita, es una acción en favor de algunas cosas esenciales y contra otras que si persisten, nos llevarán a la otra guerra, tal como vemos hoy en día en Europa o zonas de medio oriente, a la que es muy riesgosa, pues no es con encíclicas ni pastorales, sino con balas y bombas, que perfectamente pueden acaban con el mundo, tal como se conoce hoy en día. Crudo, pero muy real.

P.S.: Una nueva temporada de “El PODCAST de Iván López”, se viene para el mes Abril. Esta vez serán todos los Martes, y desde cualquier red social de nuestra plataforma digital identificada en el usuario @IvanLopezSD, donde podrán escucharnos en nuestras confesiones e impresiones sobre diversos tópicos que generan polémica, o aprendizajes de vida. Es un punto de encuentro para escuchar a quien siempre se ha atrevido a decir, a comentar, siempre con el olfato de lo valedero. Seguimos avanzando!!! #ElFuturoEsNuestro

IG-TW: @IvanLopezSD – IvanLopezSD@gmail.com

Administrador, con Especialización en Gerencia Política y Comunicación Política. Consultor Político. Locutor en #LVC1040AM. Articulista de la Patilla.Com e InfoEnlace.Net. Ex Concejal de San Diego, Edo.Carabobo. Más de 21 años de experiencia en cargos gerenciales de la Administración Pública. Conferencista. CEO de @FocoYEmprendo.