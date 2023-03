Vecinos, jubilados y estudiantes protestan por imposibilidad de pagar alza del pasaje con sueldos de hambre

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Usuarios de distintas parroquias de Caracas, acompañados por la Federación de Jubilados y miembros del movimiento estudiantil, se apostaron a las puertas de la Sindicatura Municipal de Libertador, protestando contra el aumento del pasaje del transporte público, el cual en su opinión, fue inconsulta e impagable con los salarios miserables que hoy devengan los trabajadores venezolanos. Asimismo, desde allí denunciaron la injusta eliminación del beneficio estudiantil y el maltrato a los adultos mayores a quienes no les aceptan cancelar el medio pasaje preferencial.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas, señaló que el aumento del pasaje fue una decisión arbitraria del Ministerio de Transporte, aprobándola sin ningún tipo de consulta a los diferentes sectores, como son los usuarios, adultos mayores y estudiantes. “Algunos piensan que 6, 7 o 10 bolívares no son muchos, pero cuando los transportistas fraccionan ilegalmente las rutas, los caraqueños debemos abordar al menos cuatro autobuses diarios para ir a trabajar y volver a casa. Es decir, al menos 1$ diario en pasaje lo cual es impagable con salario de hambre donde el empleado público mejor pagado gana miserables 50$ mensuales”, dijo.

Rojas afirmó que la solución no es aumentar el pasaje a un pueblo el cual no tiene plata para cancelarlo, entendiendo que ese dinero recaudado no les alcanza a los dueños de las unidades para mantener las busetas. “Este fin de semana, Venezuela se enteró como funcionarios del régimen de Maduro desfalcaron a la nación robándose 3 mil millones de dólares, los que pudieron servir para aumentar los sueldos de los trabajadores del Estado y dar un subsidio real a los transportistas para restaurar el transporte público que hoy esta convertido en chatarras ambulantes”.

El vocero de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria criticó que el Ministerio de Transporte con el General de División, Ramón Velásquez Araguayán al frente, eliminara de facto el pasaje estudiantil, pisoteando las conquistas del estudiantado ganadas en la calle. “También al síndico procurador Carlos Granadillo le exigimos hacer cumplir la ley y al menos sancionen a transportistas que no permitan a abuelitos cancelar medio pasaje o los dueños de líneas quienes fracciones rutas obligando a usuarios a pagar hasta dos pasajes para llegar al trabajo o casa”, declaró.

Transportistas no respetan el medio pasaje de los adultos mayores

Por su parte Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, pidió al ministro Velázquez Araguayán, llevar a cabo una audiencia con una representación de jubilados y pensionados de Venezuela para tratar la nueva resolución del aumento del pasaje urbano, interurbano y nacional, que afecta enormemente a su pauperizada pensión.

“No se olviden que incluso existe un pronunciamiento de la alcaldía de caracas que expresa que el pasaje para la tercera edad es gratis, pero nosotros no queremos nada regalado, si los transportistas consideran que el pasaje de una ruta local debería ser de Bs. 20 nosotros estamos de acuerdo, pero entonces nuestros ingresos también deben ser ajustados, porque con Bs.130 mensuales de pensión no podemos asumir semejante gasto, y no podemos crear una pelea entre transportistas y usuarios por culpa de las malas políticas del régimen, que afectan mayoritariamente al pensionado, pero que también golpea a los trabajadores de la administración pública que deben trasladarse a sus puestos de trabajo”, precisó el también representante de la COPENJUVE (Coordinadora de Jubilados y Pensionados de Venezuela).

Lozada además exigió a las autoridades poner en orden a los transportistas y hacer cumplir el reglamento de transporte público. Citó como ejemplo los art. 8, 9 y 10 de dicho reglamento que, por ejemplo, ordenan publicar en cada unidad de transporte el origen y el final de su ruta, ya que hay transportistas que crean rutas arbitrarias con el fin de incrementar la tarifa sin la permisología de la autoridad.

El representante de la COPENJUVE ofreció también apoyar a los transportistas en un paro programado de actividades para exigir un valor justo del servicio que vaya conjuntamente con una revisión justa de sueldos, salarios y pensiones en todos los estados. “Seguiremos protestando no sólo en Caracas sino en el resto de Venezuela para que atiendan nuestros requerimientos”, sentenció.

Rafael Sivira, representante estudiantil de la UCV, también estuvo presente en la actividad para exigir ante las autoridades del transporte nacional que se respeten los derechos de los escolares y se cumpla el pasaje preferencial estudiantil. “Estamos aquí para alzar nuestra voz para solicitar que se hagan los ajustes adecuados para nosotros los estudiantes, que es una lucha histórica, y también para los jubilados, pensionados y personas con discapacidad”, dijo.

La directora general de la Sindicatura Municipal de Caracas, Ana Colmenares, recibió el pliego de exigencias de los manifestantes y planteó la posibilidad de realizar una mesa de trabajo, con presencia de la Comisión Transporte del Concejo Municipal de Caracas, con representantes transportistas, representantes de los diferentes comités de usuarios del transporte, miembros de la sociedad civil, pensionados y estudiantes, para abordar el tema de los pasajes y el servicio de transporte en general.

–@CarlosJRojas13:"@SindicoCaracas entienda que con #sueldosdehambre es imposible pagar esta inconsulta #alzadelpasaje,quitan beneficio estudiantil y transportistas fraccionan rutas cobrando completo a abuelos.#3milmillones$ robados podían servir para recuperar #transportepúblico” pic.twitter.com/uSQCPnpXhg — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) March 20, 2023

Nota de prensa