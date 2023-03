La historia de amor que los servicios de Inteligencia venezolanos convirtieron en conspiración porque el novio es estadounidense

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Lo que debía terminar en una gran familia fue convertida por un grupo irregular armado, posiblemente guerrilla o colectivos, en una pesadilla cuando los funcionarios de inteligencia de la DGCIM se percatan que uno de los hombres que les entregaron, novio de Yasmina Guillarte, es oriundo de EEUU y el que le serviría de taxista es un oficial de la Armada venezolana. El capitán de fragata Carlos Alí Piña y el estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore fueron secuestrados y entregados a la Policía Nacional, que los traspasó a la DGCIM, la cual fabricó la historia que a los dos, a la novia del extranjero y a otras dos personas los detuvieron en una trocha en la frontera, sin que presentaran un solo testigo, aunque por las trochas y alrededores pululan muchas personas.

Por Sebastiana Barráez / Infobae

La DGCIM buscó a la novia de Kenemore, al primo del militar y a una expareja, para armar una “investigación”. Aunque hay múltiples pruebas de que es una simulación de hechos por parte de la DGCIM, la juez Yunna Yelitza Contreras Barrueta se ha negado a admitirlas.

Los funcionarios de la DGCIM repiten lo hecho en otros casos, alterando las fechas de detención, incurre en simulación de hechos, aprovecha la vulnerabilidad de los familiares para engañarlos. Lo insólito, además, es que las firmas y las huellas del acta de la audiencia de presentación fueron falsificadas en el caso del CF Carlos Piña, de Edilio Piña y de Peggy Morales, así lo dejó establecido la defensa cuando solicitó un Habeas Corpus. “Una vez que los detenidos declararon y rechazaron como falsos los hechos narrados por el Fiscal, sucedio? un hecho bastante anormal: la Jueza de Control se retiro? de la Audiencia en compan?i?a del Fiscal del Ministerio Pu?blico, y los funcionarios de la DGCIM, sacaron a los detenidos del Tribunal con destino al Aeropuerto de Santo Domingo en San Cristo?bal”.

No los detuvieron el 15 de marzo. No estaban pasando la trocha. No estaban juntos. Dos de ellos estaban en el estado Carabobo, no en Táchira. Los padres del capitán de fragata Carlos Piña le solicitaron al contralmirante Belder Ledezma Castillo, de la Base Naval Agustín que les diera constancia de a partir de qué fecha está inexistente su hijo; él no responde de manera directa sino argumentando que el oficial fue detenido en un sendero en la frontera el 14 de marzo 2022 y eso que la DGCIM certificó que fue el 15.

Otras de las pruebas que el tribunal se niega a aceptar es el video donde está Yasmira Guillarte hablando con el Cap. (Ej) Edwin Altuve adscrito al DGCIM destacado en la 41 Brigada Blindada del Fuerte Paramacay de Naguanagua en Carabobo, el 13 de marzo 2022; queda claro que ella ya había hecho una primera declaración el 9 de marzo y Altuve le dice que debe ampliar la declaración. Incluso agrega “lo mismo que tu aportaste aquí en la entrevista que te hice, lo digas allá en Caracas”.

Irregular

El 12 de marzo Carlos Piña llama a su pareja, Alicel Pérez, desde el número 0424-7726797, que pertenece a un funcionario de la DGCIM, desde donde dijo que se encontraba secuestrado y se corta la comunicación; ella va al CICPC y denuncia su desaparición, la cual quedó registrada bajo el numero K-22-0062-00044 el 11 de marzo 2022, siendo remitida bajo Boleta de Citación a comparecer por ante la Fiscalía 25 del Ministerio Público a las 8:00 horas del día 12 de marzo de 2022.

Alicel Pérez también informó que el vehículo estaba estacionado cerca del Comando de la Guardia Nacional de San Antonio del Táchira, por lo que el CICPC con apoyo de una Grúa del INTT lo remolcaron y lo trasladaron al CICPC, donde le realizaron una Inspección que consta en el Libro de Novedades del respectivo organismo.

El 16 de marzo 2022 llegó a la sede el CICPC el General de División (Ej) Omero Miranda Cáceres, Comandante de la Región de Contrainteligencia Militar Número 2 de Táchira, Mérida y Trujillo, quien retiró el vehículo para llevarlo a un lugar no conocido.

El 17 de marzo 2022 fueron presentados ante la juez Yunna Yelitza Contreras Barrueta del Tribunal Penal de Control de San Cristóbal, y por el Ministerio Público, el fiscal 29 Handenson José Rosales Molina.

Detenidos: la ingeniero Yasmina Guillarte Alarcón y la estilista Peggy Margarita Morales Romero con residencia en sitios distintos de Los Guayos, Carabobo, ahora están en la cárcel de mujeres (INOF); el TSU Edilio José Piña Salero, con residencia en Ciudad Alianza, Carabobo y el CF activo Carlos Luis Piña Bastidas, residenciado en Puerto Cabello, están en la cárcel de El Rodeo II, estado Miranda; y el estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore, nacido en Texas, programador de software y residenciado en Bucamaranga, Colombia, está preso en la DGCIM Boleíta, Caracas..

Los abogados defensores Jocsan Daniel Delgado Ardila y Carlos Daniel Ferreira Rojas, representaron a Yasmina, Peggy, Edilio y Jerrel. Al CF Piña lo representó la defensora pública María Rivas.

La Fiscalía se ciñe a la flagrancia declarada por la DGCIM, les imputa a los venezolanos asociación para delinquir, conspiración e inmigración ilícita de personas; al estadounidense solo los dos primeros delitos. El Fiscal Rosales solicita que queden detenidos, que el vehículo sea incautado y que sean vaciados los equipos telefónicos y de computación.

Lo secuestró la guerrilla

En esa audiencia, Yasmina Guillarte Alarcón calificó de falso que hubiese sido detenida el 15 de marzo 2022. Reconoció que es pareja del estadounidense Jerrel Lloyd Kenemore, a quien conoció en una página de Facebook desde hace dos años; estuvieron viviendo desde hacía un año en Bucaramanga, Colombia, que él ama a los hijos de ella y querían formar una familia en Venezuela. Que él vendió todas sus posesiones para irse a vivir con ella a Colombia., pero todo estaba muy caro, pagaban 4 millones de pesos en vivienda y dos mil dólares en servicios.

