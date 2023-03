Resultados de la primera jornada del Clásico Mundial de Béisbol este #11Mar

Click to share on Google News (Opens in new window)

Panamá derrota a Italia en su cuarto partido en la quinta edición del Clásico Mundial Béisbol en la ciudad de Taichung este 11 de marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

Panamá 2, Italia 0

Panamá superó a Italia, por marcador de 2 carreras a 0, en su último partido dentro del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2023 cuya sede es el Estadio Intercontinental de Taichung, China Taipei.

Ese resultado aviva sus esperanzas de los panameños de avanzar a los cuartos de final del certamen.

José Ramos conectó un cuadrangular productor de una carrera con el que abrió la cuenta para el equipo panameño en la parte alta del segundo inning.

En el séptimo inning, Allen Córdoba pegó un imparable que llevó a Ramos hasta el home y así aumentar la ventaja del combinado panameño.

Harold Araúz permitió dos imparables, propinó tres ponches y dio una base por bola en cuatro episodios para ser el lanzador ganador. Javier ‘Javy’ Guerra trabajó la novena entrada y se acreditó el salvamento.

La derrota se la apuntó Michele Vassalotti quien toleró dos inatrapables, entre ellos un jonrón, y una carrera en cuatro entradas.

José Ramos conectó dos hits en cuatro turnos, incluido un cuadrangular, con dos carreras anotadas y dos impulsadas para destacar por la ofensiva panameña.

Panamá culminó su participación en el Grupo A del certamen con récord de dos victorias y dos derrotas. Ahora queda a la espera de lo que ocurra el domingo 12 de marzo, en la última jornada de esa agrupación, para saber si continuará en la competencia.

Team Panama wins to finish 2-2 in Pool A play. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/dbT9WTaUNS

China 2, Australia 12

El equipo australiano le propino una paliza a los representantes de China para noquearlos en el séptimo inning con marcador de 12 carreras por 2 y así eliminar a los asiáticos en la primera fase de este Clasico Mundial de Béisbol 2023 en el Domo de Tokio.

Desde el primer inning Australia comenzó su amenaza marcando tres carreras y luego dos más en el tercer inning para ampliar su ventaja.

Los representantes de China reaccionaron en el cuarto episodio para descontar dos carreras pero los australianos no perdieron tiempo y apaliaron en la baja de ese mismo inning para sumar cinco carreras más y colocar la pizarra 10 a 2.

Ambos equipos salieron en blanco en el quinto inning pero Australia sumo una más en el sexto que colocaba en jaque a China a una carrera de perder por regla de diferencia de diez anotaciones.

Los asiáticos no consiguieron anotar en el séptimo inning y el equipo de Australia aprovecho la oportunidad cuando con la casa llena y sin outs, Darryl George pegó sencillo para impulsar una, que decretó la victoria de su selección.

En un ataque de 12 imparables, por Australia sus mejores artilleros fueron: Tim Glendinning al sonar de 4-2, con dos anotadas e igual número de fletadas, Aaron Whitefield al pegar 2-2 con tres anotadas, con dos remolcadas, Reison Wingrove al chocar de 3-2 con anotada, con 4 producidas y Daryl George quien se fue de 3-2 con tres anotadas e igual cifra de impulsadas.

Australia wins by mercy rule in 7 innings for its second #WorldBaseballClassic W. pic.twitter.com/3idN8mTqeL

— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023