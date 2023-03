“Arepa Power”: Venezuela derrotó con gallardía a República Dominicana

Resumen de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2023 de este 11 de marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

– Venezuela consigue por primera vez derrotar a República Dominicana en un Clásico Mundial de Béisbol.

– Un duelo de toma y dame Colombia le gana a México en extra inning

– Puerto Rico vapuleo a los lanzadores de Nicaragua para obtener su primer triunfo en el “Clásico Mundial”.

– China Taipei consigue gran victoria sobre Países Bajos

– Representación de Japón continua invicta tras vencer a República Checa.

– Panamá derrota a Italia en su cuarto partido en la quinta edición del Clásico Mundial Béisbol en la ciudad de Taichung.

– Australia le propina nocaut a China en el séptimo inning para eliminar al equipo asiático del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

República Dominicana 1, Venezuela 5

Venezuela derrotó 5 carreras por 1 a la República Dominicana, en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el Loan Depot Park, hogar de los Marlins de la Florida.

Esta es la primera vez en la historia que la selección de Venezuela se impone al equipo de Dominicana después de cinco enfrentamientos entre dos de los más grandes rivales del béisbol internacional. Para ello, Venezuela logró un hermético picheo y también la oportuna ofensiva de dos integrantes de su equipo como Anthony Santander y David Peralta.

David Peralta uno de los héroes ofensivos quizás inesperados se fue de 3-2 con 3 carreras remolcadas y una base robada.

Anthony Santander otro los héroe ofensivo que ligó de 4-2 con jonrón ante nada más y nada menos que el Cy Young de la Liga Nacional, Sandy Alcántara.

Además, Santander logró una jugada defensiva clave en el octavo inning que detuvo un ataque importante del equipo dominicano.

Anthony Santander getting it done on offense AND defense tonight for Team Venezuela. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xxrej3Nbvs — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

Dominant. 3 IP // 7 K // 0 ER pic.twitter.com/36cGTAvhxF — Houston Astros (@astros) March 12, 2023

Can you tell that José Quijada is fired up after this strikeout? #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/gEGPHSYamk — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

Venezuela se medirá este domingo contra Puerto Rico en la segunda jornada del Grupo D y buscará su segundo triunfo esta noche para darle más alegría a su afición.

Team Venezuela wins its first game in Pool D! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/uiok0kcZVY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2023

Colombia 5, México 4

Los cafetaleros consiguen el primer triunfo ante México en un duelo cerrado que llegaron a extra inning para culminar con el marcador 5 carreras por 4.

Jorge Alfaro fue fundamental para el sufrido triunfo 5-4 sobre México en el arranque del torneo y que se tuvo que definir en el extra inning en Phoenix, Arizona, donde los mexicanos aprovecharon el buen brazo de Isaac Paredes para concretar la primera carrera del partido por intermedio de Joey Meneses en la parte baja de la cuarta entrada. La pelota se fue al jardín izquierdo, imposible para los colombianos en esa jugada.

Jorge Alfaro fue el que comandó la reacción de los colombianos, ubicado en segunda base tras su imparable y con Elías Díaz en primera, Reynaldo Rodríguez se mandó un Home Run para darle vuelta al resultado en la quinta entrada. Sin embargo, en la baja del mismo inning Randy Arozarena emuló a Chencho bateando el segundo un swing que impulsó su carrera y la de Alek Thomas para igualar todo en 3-3.

Colombia consiguió un Doble Play para anular el batazo de Luis Urías, que tenía dos bases llenas y así el equipo nacional evitó quedarse en el partido. Alfaro le dio el triunfo a la novena colombiana con dos carreras más, una de ellas en el extra inning, para así conseguir la primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol.

El siguiente rival será Gran Bretaña el próximo lunes 13 de marzo a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana. Luego vendrán los enfrentamientos ante Canadá y Estados Unidos.

Team Colombia holds on to win a thriller over Team Mexico. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JGf1Q0jjmC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

Nicaragua 1, Puerto Rico 9

Puerto Rico comenzó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con un triunfo 9 carreras por 1 sobre Nicaragua en el partido celebrado en el Loan Depot Park en Miami, Florida.

El derecho Marcus Stroman comenzó el encuentro por Puerto Rico, mientras que el derecho Carlos Rodríguez hizo lo propio por Nicaragua.

Puerto Rico fue el primero en anotar cuando Francisco Lindor abrió con sencillo al central y llegó a segunda por base por bolas a Kike Herández. M.J. Meléndez lo llevó a tercera con bombo de elevado al central y desde ahí anotó por un tiro abierto del intermedista Cheslor Cuthbert a primera de una clara jugada para doble matanza en un batazo de Rivera. La jugada no fue anotada error.

Mientras, Stroman eliminó en orden y con 14 pitcheos a los bateadores de Nicaragua en el primer inning. Repitió la dosis en la segunda vuelta gracias a una gran jugada de Báez detrás de segunda base. Stroman dio los tres outs por el piso y terminó el episodio con 25 picheos.

En el tercer inning, el derecho volvió a caer atrás con el segundo y tercer bateador de Nicaragua, pero los eliminó igual con fáciles rolas al campo corto y a segunda base. Stroman cerró la entrada con 38 lanzamiento, de esos 22 para strike.

Su contraparte, el derecho Carlos Rodríguez mantuvo a Nicaragua en juego con tres efectivas entradas, en las que permitió cinco corredores e indujo a una doble matanza.

Llega el quinto inning para Nicaragua y Elián Miranda le pegó a Puerto Rico un cuadrangular solitario por el izquierdo que empató el marcador a 1-1 y sacó a Stroman de juego. Le relevó Nicholas Padilla, quien cerró la entrada a su primer bateador.

Puerto Rico reaccionó con cinco anotaciones cual fue la diferencia para los boricuas ante un equipo nicaragüense que hizo frente, pero que a la postre sucumbió ante la ofensiva puertorriqueña.

Los Boricuas anotaron tres más en el séptimo, incluyendo un sencillo con las bases llenas de Christian Vázquez, que trajo dos al plato y así asegurar su victoria.

Team Puerto Rico makes a statement. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/j04kafUV8X — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

Países bajos 5, China Taipei 9

China Taipei. se impuso ante Países Bajos con score de 9 carreras por 5 en duelo que se jugó en el estadio Intercontinental de Taichung, en Taiwán

Luego de éstos resultados ambas novenas quedaron con el mismo registro de 2-1 en el Grupo A de este certamen, con amplias posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

Países Bajos arrancó arriba en la pizarra con una en el primer inning, pero los locales emboscaron al pitcheo neerlandés al fabricarles un racimo de 5, rumbo a su posterior ganancia.

En el tercer inning, los dirigidos por Hensley Meulens (Países Bajos) anotó una en la tercera entrada, mientras que la novena dueña del patio anotó dos más.

En el cuarto inning, Taipei hizo una más y otra en la octava, mientras que Países Bajos anotó dos en la octava y otra en el 9mo capitulo.

En la ofensiva de los anfitriones sus mejores fueron: Lin Li al sonar de 5-3 con anotada y dos remolcadas, Yu Chang al pegar de 4-2 con anotada y 4 fletadas, Chie-Hsien Chen al ligar de 4-2 con anotada e impulsada y Ken-Yu Chiang quien disparó de 2-1 con 2 anotadas y una producida.

República Checa 2, Japón 10

Japón dio una contundente respuesta a su afición de seguir invicta tras propinarle una paliza a República Checa con marcador de 10 carreras por 2 en el Tokyo Dome.

Sorprendentemente los checos pegarían primero en la apertura del encuentro, un doble de Marek Chlup seguido de un batazo de Martin Cervenka con error en fildeo incluido, permitiría anotar la primera.

Pero la alegría duraría poco, los samuráis vendría con todo en el tercer y cuarto innings donde la fiesta inició con doble de Kensuke Kondoh, luego Munetaka Murakami negociaba boleto, un doble potente al jardín izquierdo de de Masataka Yoshida voltearía el encuentro y se cerraría con un sencillo de Tetsuto Yamada que dejaba el marcador 3×1 en la baja de la tercera entrada.

El cuarto episodio no sería diferente. Takumu Nakano recibe base por bolas, seguido de out en toque de sacrificio de Takuya Kai, sencillo de Lars Nootbaar, dobles consecutivos de Kensuke Kondoh y Ohtani, Munetaka Murakami negocia la primera y elevado de sacrificio de Masataka Yoshida y así Japón venciera parcialmente 7×1 a República Checa en su choque de Clásico Mundial.

En el quinto inning llegarían una más para cada equipo y el juego marcaba 8×2.

En la octava baja vendrían dos más, una de ellas a razón de un jonrón de Shugo Maki a 342 pies de distancia tras un lanzamiento en curva a 78 mph del lanzador checo.

El marcador final queda 10 carreras por 2 de Japón sobre República Checa, este resultado coloca al equipo de Shohei Ohtani como uno de los grandes favoritos del Clásico.

Team Japan moves to 3-0 in Pool B play! pic.twitter.com/a2KKGODBYz — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

Panamá 2, Italia 0

Panamá superó a Italia, por marcador de 2 carreras a 0, en su último partido dentro del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2023 cuya sede es el Estadio Intercontinental de Taichung, China Taipei.

Ese resultado aviva sus esperanzas de los panameños de avanzar a los cuartos de final del certamen.

José Ramos conectó un cuadrangular productor de una carrera con el que abrió la cuenta para el equipo panameño en la parte alta del segundo inning.

En el séptimo inning, Allen Córdoba pegó un imparable que llevó a Ramos hasta el home y así aumentar la ventaja del combinado panameño.

El picheo de Panamá limitó la producción ofensiva italiana a cinco imparables, lo que fue determinante en el resultado.

Harold Araúz permitió dos imparables, propinó tres ponches y dio una base por bola en cuatro episodios para ser el lanzador ganador. Javier ‘Javy’ Guerra trabajó la novena entrada y se acreditó el salvamento.

La derrota se la apuntó Michele Vassalotti quien toleró dos inatrapables, entre ellos un jonrón, y una carrera en cuatro entradas.

José Ramos conectó dos hits en cuatro turnos, incluido un cuadrangular, con dos carreras anotadas y dos impulsadas para destacar por la ofensiva panameña.

Panamá culminó su participación en el Grupo A del certamen con récord de dos victorias y dos derrotas. Ahora queda a la espera de lo que ocurra el domingo 12 de marzo, en la última jornada de esa agrupación, para saber si continuará en la competencia.

Team Panama wins to finish 2-2 in Pool A play. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/dbT9WTaUNS — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

China 2, Australia 12

El equipo australiano le propino una paliza a los representantes de China para noquearlos en el séptimo inning con marcador de 12 carreras por 2 y así eliminar a los asiáticos en la primera fase de este Clasico Mundial de Béisbol 2023 en el Domo de Tokio.

Desde el primer inning Australia comenzó su amenaza marcando tres carreras y luego dos más en el tercer inning para ampliar su ventaja.

Los representantes de China reaccionaron en el cuarto episodio para descontar dos carreras pero los australianos no perdieron tiempo y apaliaron en la baja de ese mismo inning para sumar cinco carreras más y colocar la pizarra 10 a 2.

Ambos equipos salieron en blanco en el quinto inning pero Australia sumo una más en el sexto que colocaba en jaque a China a una carrera de perder por regla de diferencia de diez anotaciones.

Los asiáticos no consiguieron anotar en el séptimo inning y el equipo de Australia aprovecho la oportunidad cuando con la casa llena y sin outs, Darryl George pegó sencillo para impulsar una, que decretó la victoria de su selección.

En un ataque de 12 imparables, por Australia sus mejores artilleros fueron: Tim Glendinning al sonar de 4-2, con dos anotadas e igual número de fletadas, Aaron Whitefield al pegar 2-2 con tres anotadas, con dos remolcadas, Reison Wingrove al chocar de 3-2 con anotada, con 4 producidas y Daryl George quien se fue de 3-2 con tres anotadas e igual cifra de impulsadas.

Australia wins by mercy rule in 7 innings for its second #WorldBaseballClassic W. pic.twitter.com/3idN8mTqeL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2023

