¿Es la IA una tendencia a seguir?, esto opinan dos traders de criptomonedas

Una de las tendencias del momento, tanto en el mundo como en el mercado de criptomonedas, es la implementación de la inteligencia artificial (IA) y herramientas que aprovechan su potencial.

Como tendencia novedosa, la inversión en criptomonedas o tokens relacionados con la IA tiene sus críticos y detractores. Entre ellos ha estado Scott Melker, analista conocido como The Wolf of All Streets.

Apenas comenzaba el boom con subidas de precio gigantes, Melker explicó por qué no compraba tokens relacionados con IA, tal como reportamos en CriptoNoticias. Ahora, ha comentado que la industria de la inteligencia artificial podría ser igual o incluso más grande que Internet o la telefonía móvil.

Este comentario, no obstante, no estuvo direccionado específicamente al mercado de criptomonedas. Melker no mencionó estos tokens en el tuit sobre este tema, que publicó este lunes 6 de marzo. Pese a ello, da la impresión de que al menos es un tema que tiene en su radar particular.

Por su parte, el trader Crypto Tony (@CryptoTony__ en Twitter) sí hizo referencia explícita a la subida de tokens relacionados con IA. «La IA llegó para quedarse», escribió en la red social este martes.

El comentario acompañó una gráfica en la que mostraba la subida de Optimus, un token creado como «apoyo y homenaje» al proyecto del mismo nombre encabezado por Elon Musk, de un robot humanoide con inteligencia artificial.

