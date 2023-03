Se ganaron su puesto: perritos vuelven a casa en primera clase tras rescatar a cientos de personas en el terremoto en Turquía (FOTOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Tras completar su misión, los perros héroes que participaron en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes en Turquía después del devastador terremoto abordaron este miércoles aeronaves de Turkish Airlines para regresar a sus países de origen como reyes, en clase business.

Por RT

I love this update from @ilijavuckov on LinkedIn. Rescue dogs returning home from their mission in Turkey being placed in 1st class by Turkish Airlines ?? pic.twitter.com/dfU5jKGdU9 — Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) February 27, 2023

De esa manera agradeció la aerolínea turca a los equipos internacionales por ayudar a su país a salvar vidas en los momentos más críticos, trabajo en el cual el mérito de los rescatistas de cuatro patas no fue nada menor.

Turkish Airlines put 'heroic' earthquake rescue dogs in the passenger cabin on their flights home — and even let some sit in business class pic.twitter.com/JgpMDqmjEO — Bou.M (@Mila61110967) March 2, 2023

“Hemos decidido que todos los equipos, incluidos los perros de búsqueda y rescate, volarán en ‘business class’ de vuelta a sus países, a modo de aprecio por sus esfuerzos heroicos en Turquía”, declaró el presidente de la junta directiva y el comité ejecutivo de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, citado por Daily Sabah.

Turkish Airlines has flown back rescue dogs in business class following their work after the earthquakes last month. ? – Turkish Airlines. pic.twitter.com/rPscxnScXY — Live 95 (@Live95Limerick) March 2, 2023

Un portavoz de la aerolínea comentó al diario británico Daily Mail que dejaron a los perros héroes ocupar los asientos de pasajeros a bordo de sus aviones, tanto en clase económica como en business, tras sus operaciones de respuesta al terremoto. “Era lo mínimo que podíamos hacer para mostrar nuestro aprecio por los esfuerzos sinceros y heroicos de estos perros héroes”, expresó.

