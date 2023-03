Tocando corazones: Alejandro Sequera, el escritor venezolano que se da a conocer en el mundo a través de sus textos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con una forma de escribir que apela a la sencillez, invita a conectar con el amor propio y motiva a las personas, su libro “Querido Yo, vamos a estar bien” se posiciona entre los más vendidos en idioma español en la plataforma de Amazon. Alista firma de libros en Caracas para el 21 de marzo

Hace apenas cinco años que Alejandro Sequera publicó su primer libro que lleva por título: Mi viaje sin ti, desde entonces su vida transcurre entre frases, emociones y una conexión con miles de personas a través de sus libros y también, en sus redes sociales (@vespertine.95 en Instagram y Alejandro Sequera en Facebook).

“Mi forma de escribir es una carta abierta, es como un diario de lo que he vivido. Quiero que la gente se preocupe por su propia felicidad y con mis libros ayudarlos en ese proceso de conexión propia. Hay cambios que aparecen de la nada y dan miedo, pero hay que arriesgarse”, comenta Sequera, quien busca mantenerse cercano a sus lectores diariamente con sus escritos y al mismo tiempo, motivarlos a salir de su zona de confort.

Mi viaje sin ti (2018) Meteoro: lo fugaz también es eterno, escrito junto a Andreina Pérez (2019) y Querido Yo, vamos a estar bien (2022) son los títulos que el autor nacido en San Carlos, Cojedes ha publicado hasta el momento. Precisamente Querido Yo, libro en el que asegura “todo lo viví, lo sentí y lo padecí” se posicionó como el cuarto libro en español más vendido en Amazon a finales de 2022, un importante logro en la prometedora carrera del joven que busca que “quien lo lea lo vea como un amuleto”.

A sus 27 años considera que nunca es muy temprano ni muy tarde para plasmar y compartir sus vivencias. Escribir es el ejercicio diario de Alejandro, quien asegura que es su manera de drenar.

De pérdidas personales y situaciones vividas surge la inspiración de un escritor que está en constante evolución: “no soy perfeccionista, pero siento que corregir y mejorar nutre tu proceso y por ello estoy abierto a las críticas constructivas. La gente necesita esas palabras, quiero que al leer cada página de mis libros tengan empatía y sientan el abrazo que no les están dando”.

Querido Yo, todo estará bien aunque todo esté mal es el título de su próximo libro y mientras se publica, Alejandro Sequera anuncia dos importantes novedades para sus seguidores: ya está activa su página web oficial y una firma de libros que realizará el próximo 21 de marzo en la librería Tecniciencia del Sambil Caracas que le permitirá encontrarse de cerca con quienes a diario interactúa.

Con un futuro prometedor en las letras, sus frases trascienden en redes sociales. Tras una publicación que se viralizó en redes, enganchó con la gente y a diario toca corazones con sus publicaciones. “Quiero que no olviden el amor propio, que mis seguidores o lectores encuentren una palabra de aliento y motivación. Cuando me di cuenta que escribir es lo mío me sentí en total libertad… me gusta escribir sin adornos, criollito, directo y al grano, y ese ha sido el punto para conectar … si he de pedir un deseo es que mis libros no queden en el olvido, sino que sus mensajes queden vigentes”.

Un escritor con el alma al descubierto

En preescolar Alejandro Sequera Pinto escribió su primer cuento y con apenas 9 años un cuento de su autoría se publicó en el periódico de su colegio. Aunque estudió administración e informática, las letras y su facilidad para expresarse escribiendo siempre le atrajeron y de esa forma comenzó su carrera como joven escritor.

Confiesa que le encanta la medicina pero no la estudió, sin embargo, se considera un doctor corazón para sus lectores.

Sequera disfruta de la vida al aire libre en su natal Cojedes, rodeado de plantas y cielos despejados, en los rincones de una casa que sirve la mesa para la quietud e inspiración. “Quiero vivir en paz y trabajar en lo que me gusta. Veo mi vida en conferencias y firmas de libros, soy feliz con esto. Ser motivador para la gente es mi misión”, señala.

“Creo que la mayoría siempre estamos preocupados por cosas que al final del día, no nos definen. La felicidad y el amor propio es algo tan frágil que hay que saber cuidarlo, siempre he dicho que en este viaje por la vida hay que saber escoger los tripulantes, saber vivir no es solo despertar y respirar, es levantarte cada mañana luchando e insistiendo por ti. Estoy seguro que una mente sana y un corazón tranquilo es suficiente para conseguir lo demás”, reflexiona.

Sus libros se pueden conseguir en las principales librerías de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, México y Ecuador, países en los que ha realizado sus primeras firmas de libros. Querido Yo , Vamos a estar bien ha llegado a Suramérica, parte de Europa y Australia gracias a la plataforma de Amazon (en la que todavía se mantiene en el top 100 de más vendidos en español) y también cuenta con el formato audiolibro que está en producción.

Mi viaje sin ti, Meteoro:

Lo fugaz también es eterno (escrito junto a su amiga Andreina Pérez) y Querido Yo, vamos a estar bien se traducirán al inglés, por lo que este escritor que desnuda su alma en cada obra seguirá conquistando nuevos territorios.

Entre sus nuevos proyectos comenta que publicará dentro de un par de meses la segunda parte de su best seller Querido yo y en las próximas semanas el libro Todo lo que buscaba en ti lo encontré en mí junto con la escritora y cineasta Andreina Pérez, un libro en donde comparten letras que busca conectar con todas aquellas personas con el corazón roto.

“La clave del éxito está en no dejar de creer en tu capacidad para lograr todo eso que quieres. Esta historia comenzó hace unos años en cuatro paredes y se transformó en algo que ni yo mismo hasta el día de hoy creo, por siempre les digo a todos que no dejen de trabajar, pero también cuiden su entorno, sus energías y rodéense de gente buena y amable contigo”, finalizó el autor.