Suspenden en Canadá a una profesora trans que lucía una “gigante prótesis de pecho”

Las ajustadas vestimentas que Kayla Lemieux usaba en clase habían provocado protestas de padres de alumnos desde hace varios meses.

Por rt.com

Una profesora transexual con una prótesis de pecho extremadamente prominente ha sido suspendida de la escuela secundaria canadiense donde impartía clases de taller, después de aparecer en unas fotos vestida con ropa masculina, demostrando que no necesita llevar ese accesorio todo el tiempo para sentirse identificada como mujer.

Kayla Lemieux –quien afirma ser intersexual, es decir, que nació con órganos sexuales masculinos y femeninos, y sufrir de una afección médica conocida como gigantomastia– fue objeto de críticas en septiembre de 2022 tras ser fotografiada en clase con los pezones de su pecho presuntamente natural claramente marcados a través de camisetas y otras vestimentas ajustadas.

WARMINGTON: The Kayla Lemieux show cancelled; no longer at Oakville school https://t.co/79Wr6gkwWF Via @joe_warmington pic.twitter.com/UhWjtzm0DI

Recientemente, las afirmaciones de la docente sobre su condición e identidad de género fueron puestas en tela de juicio tras la publicación de unas nuevas imágenes en las que aparecía en la calle vestida de hombre, sin sus características prótesis y peluca rubia. Un vecino identificó a esa persona como Lemieux.

“Lleva los pechos protésicos con muy poca frecuencia”, dijo el vecino a New York Post. “Se pone los pechos para dar clase, de vez en cuando para salir a pasear o cuando le visita la Policía”, declaró.

Ontario parents have formed a group called Students First Ontario to oppose the school board allowing trans shop teacher Kayla Lemieux to wear fetish-gear cleavage while teaching their kids.

They have a GoFundMe to raise legal costs here, if ppl can help: https://t.co/HvpH5LOTyv pic.twitter.com/6qUT1Eee9o

— ??Jennifer Gingrich ?? (@fem_mb) February 27, 2023