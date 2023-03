Revelan la primera FOTO de Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal

Click to share on Google News (Opens in new window)

El popular actor de Bruce Willis ha sido fotografiado por primera vez en público desde que su familia reveló que había sido diagnosticado con demencia frontotemporal el pasado mes de febrero. El intérprete se ha tenido que retirar de la industria cinematográfica por su lucha contra la afasia, un trastorno que provoca la pérdida de la capacidad de expresar o comprender el lenguaje hablado o escrito.

Por la Vanguardia

Desde su retiro, pocas veces se ha podido ver al actor en público, pero este jueves Bruce Willis ha aparecido en Santa Mónica, vestido con un suéter azul, pantalones deportivos negros y un gorro de la lana. Según informa el periódico estadounidense Daily Mail, el actor de 67 años acudió a esta ciudad de California (Estados Unidos) para tomar un café con dos amigos.

El actor Bruce Willis ha sido fotografiado en la calle por primera vez desde que el pasado mes de febrero su familia anunciara que al intérprete de 67 años le habían diagnosticado demencia frontotemporal. La última vez que se vio al actor en público fue a finales de enero, cuando salió a almorzar con amigos en Los Ángeles, solo unas semanas antes de que se hiciera público su diagnóstico.

