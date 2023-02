El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 28 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Concéntrate en una sola actividad y pon todo de ti para hacerla lo mejor posible. No se trata de ser perfecto ni de competir con nadie, tiene que ver con tu autorrealización, con buscar la excelencia en todo lo que hagas. Estás a nada de dar un paso importante y cuando lo des necesitas haber cerrado un ciclo, sin dejar cabos sueltos.

Tauro

Estás un poco distante e indiferente, como si algo hubiese cambiado dentro de ti, aunque no ha sucedido nada especial, o por lo menos no diferente a lo que suele sucede. Eres tú, siendo tú, perdido en tus propios pensamientos, inquieto en medio de tus dudas y tus constantes preguntas sin resolver. Calla esa cotorra interna que a veces no te permite vivir la vida en paz.

Géminis

No pongas palabras en boca de otros ni permitas que otros las pongan en la tuya. Puede que hoy necesites aclarar ciertos puntos, dejar muy clara la verdad, o por lo menos tu verdad, consciente de que cada cabeza es un mundo y de que como cada persona siente y piensa diferente, tienen su propia verdad. No es cuestión de debatir, sino de dejar cada cosa y persona involucrada en el lugar en el que deben estar.

Cáncer

No corras ni hoy ni nunca. No lo necesitas, ni te ayudará a llegar adonde quieres estar. No lo harás mejor, ni lo lograrás en menos del tiempo previsto, de hecho, hasta te puedes caer. Es mejor hacer algo bien y completo que hacerlo mal y apurado. Al contrario, ve con cuidado y repara en los detalles, porque al final serán tomados en cuenta.

Leo

Te sientes un poco limitado. Piensas que no tienes el apoyo suficiente y exiges más, insistes, discutes y hasta te impones, aunque difícilmente logres que otros respalden tus ideas. Al final, y después de tanto luchar, te das cuenta de que no necesitas nada más que a ti mismo, puedes sólo y es justo como continuarás.

Virgo

No es como te ven los demás, es como te ves tú. Si te amas, los demás te adorarán, pero si por el contrario no confías en tu capacidad para alcanzar una meta, nadie apostará por ti. Ten presente que somos el reflejo de nuestros pensamientos. Esta bien que conozcas tus debilidades, pero en lugar de maximizarlas te recomendamos trabajar en tus fortalezas.

Libra

Compites en batallas estériles que te dejan agotado y minimizan tu capacidad de hacer y deshacer y eso es un error. Lo que no fluye, no es. Cuando te topes con más obstáculos de los que puedas manejar, haz una pausa y espera. En ocasiones es mejor esperar y esta es una de esas veces. Mientras tanto dedícate a algo productivo con resultados inmediatos.

Escorpio

Tiendes a malinterpretar una situación. Si no entiendes, pregunta. Si la otra persona es sincera, te explicará su punto, y si tiene doble intención y trata de mentirte, quedará expuesto. Lo importante es que estés claro, no sólo de lo que sucede, sino de cuál estrategia debes emplear para salir victorioso, y sólo con la verdad podrás crearla.

Sagitario

Si bien es cierto que siempre tienes que esforzarte para ser el mejor, no tienes que ser el mejor para lograr el éxito. Son dos conceptos diferentes. Para tener éxito sólo necesitas seguir adelante, no rendirte jamás, porque el que se rinde pierde y tû, Sagitario, eres un ganador. Hoy tendrás la oportunidad de demostrar de que estás hecho, no la dejes pasar.

Capricornio

Defiende tu posición, pero no te impongas. Deja que cada uno de los involucrados tome sus propias decisiones. Tú puedes guiar, pero los demás pueden decidir hasta que punto seguir tus consejos. No se trata de ser acertado, porque seguramente tendrás la razón. Tiene que ver con dejar ser, con permitir que cada uno viva sus experiencias aún cuando signifique que se den golpes contra la pared. Es muy cierto aquel dicho que reza: nadie aprende por experiencia ajena.

Acuario

Necesitas trabajar más en tus sentimientos. Eres amor puro y debes mostrarte tal cual eres. Sin máscaras sociales, ni miedo a ser herido. No importa lo que sucedió en el pasado, ya eso quedó atrás, ahora sólo debes aprender de él, superarlo y vivir tu nueva realidad. ¿Que es peor o mejor? Todo depende que actitud asumas hacia los nuevos acontecimientos.

Piscis

Quieres resultados rápidos, pero descuidas los detalles. Pon más atención y has las cosas lo mejor que puedes. ¿Y sino las sabes hacer? Porque también puede ser el caso. Pues, aprende. Busca tutoriales, un especialista en el tema, googlea la información y estúdialo formalmente. Todos los días podemos aprender algo nuevo, sin importar la edad o las limitaciones, la clave es proponérselo.