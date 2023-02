Rihanna, de Barbados al Super Bowl 2023: cinco FOTOS de su increíble transformación en su cumpleaños número 35

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Rihanna celebra su llegada a los 35 años este 20 de febrero de 2023, a sólo unos días de su show del medio tiempo del Super Bowl 2023, pero el haberse subido a ese escenario se debió a una larga trayectoria, a pesar de haber estado alejada de los escenarios por 7 años, y como prueba están sus fotos que dejan ver su increíble transformación desde que nació en Barbados hasta la actualidad.

Por Heraldo de México

Robyn Rihanna Fenty, nombre completo de la artista, nació en Saint Michael, Barbados el 20 de febrero de 1988. Además de cantante, es reconocida por su carrera como actriz, diseñadora, empresaria y filántropa. Su larga carrera la ha llevado a convertirse en un ícono de la cultura popular, la música y de la moda. Su vida en la industria comenzó cuando fue invitada por un productor estadounidense, en 2003, para grabar cintas de demostración en Estados Unidos.

Rihanna, 5 fotos de su increíble transformación

Sus dos primeros álbumes de estudio fueron “Music of the Sun” (2005) y “A Girl Like Me” (2006), ambos influenciados por la música caribeña. El tercer disco “Good Girl Gone Bad” (2007), incorporó elementos de dance pop y fue su sencillo “Umbrella”, que encabezó las listas de éxitos, lo que le valió a Rihanna su primer premio Grammy y la colocó en la esfera internacional, proyectos a los que le siguieron “Rated R” (2009), “Loud” (2010), “Talk That Talk” (2011) y “Unapologetic” (2012).

Su octavo álbum, “Anti” (2016), se convirtió en su segundo álbum número uno en los Estados Unidos y contó con el sencillo “Work” que encabezó todas las listas de éxitos. Durante su carrera musical, ha colaborado con muchos artistas reconocidos en todo el mundo, como Drake, Britney Spears, llamada la “Princesa del Pop”, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Adam Levine, Paul McCartney, Ne-Yo y Shakira.

Además de su carrera en la música, Rihanna ha incursionado en la actuación, en el 2006 fue parte del elenco de “Bring it On: All or Nothing”. También produjo la serie “Styled to Rock” en el 2012, y participó en “This Is the End”, de 2013, “Home”, del 2015. Ha actuado en comerciales para Kodak y Samsung, y en la industria de la moda, ha lanzado su propia fragancia, “Rebelle”, con lo que deja ver su multifacética carrera.

Hace unos años, la artista internacional sorprendió a su público y los medios de comunicación al dar a conocer, a través de una publicación de Instagram, que se retiraba. El el 13 de noviembre del 2019 posteó: “A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses… Por favor, perdónenme. Este año ha sido bastante abrumador y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como balance. Volveré pronto”.

Fue hasta septiembre de 2022 que anunció su regreso musical, poco después se confirmó su participación en el show de medio tiempo del Súper Bowl 2023, uno de los eventos más esperados en el deporte. En octubre se lanzó la canción “Lift Me Up”, parte de la banda sonora de la película “Pantera Negra: Wakanda por Siempre”, que también contó con la participación de artistas mexicanos.

Actualmente está en una relación con el rapero y cantante A$AP Rocky. El 13 de mayo del 2022, Rihanna dio a luz a su primogénito en Los Ángeles. En el esperado encuentro deportivo, anunció que está embarazada por segunda vez. En 2008, el primer ministro de Barbados estableció el ‘Día de Rihanna’, una fiesta nacional en que celebran a la cantante. Rihanna fue nombrada como Embajadora para la educación, turismo, e inversiones por el gobierno.