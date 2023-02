Modric: Me equivoqué a mi vuelta del Mundial

Posteado en: Deportes, Titulares

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, reconoció el mal momento físico que sufrió en el mes de enero y confesó que se equivocó al regreso del Mundial de Qatar, cuando volvió a jugar con su club antes de realizar una pequeña pretemporada.

“Estoy mejorando después del Mundial, me equivoqué porque desde mi vuelta empecé a jugar inmediatamente en vez de entrenar con un programa específico diez días, pero cuando el míster te pregunta si quieres jugar, claro que quieres”, dijo en rueda de prensa en Anfield.

“El Mundial me afectó un poquito, pero ahora estoy volviendo a mi nivel y espero seguir así hasta final de temporada”, añadió.

Centrado en el duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, Modric avisó de lo que le espera al Real Madrid en Anfield y dio las claves para afrontar la vuelta con un buen resultado.

“Nos espera un partido muy importante y duro ante un rival muy bueno en un estadio histórico con una afición tremenda que aprieta mucho. Tenemos que hacer un gran partido para ganar o tener un resultado positivo para la vuelta en nuestra casa. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel, estar juntos como equipo, ayudarnos. Ya lo hemos hecho bien en Anfield y espero que mañana podamos repetirlo”, dijo.

Respondió Luka a los que afirman que a sus 37 años y tras el Mundial ya no debe jugar junto a Toni Kroos en el equipo titular: “No me molesta porque llevo casi once años en el Real Madrid y sé que la exigencia es máxima. Siempre hay muchas cosas que se dicen de fuera, es normal porque es el mejor club del mundo”.

“Lo que no entiendo es que se diga que Toni y yo no podemos jugar juntos porque antes del Mundial lo estábamos haciendo muy bien. Un mes y medio después parece que no podemos. Llevamos muchos años juntos, hemos perdido y ganado mucho jugando juntos. No me molesta, estoy acostumbrado y tenemos que seguir dándolo todo”, comentó.

Defendió además el relevo natural, la transición como lo define Carlo Ancelotti, que debe hacer el Real Madrid con jugadores jóvenes como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Dani Ceballos.

“Lo están haciendo muy bien, tienen un futuro muy bueno por delante y va a depender de ellos lo que van a conseguir. Tienen que seguir trabajando y aprendiendo. No están en el Real Madrid por casualidad. El club ha invertido en ellos porque son muy buenos”, afirmó.

Ante la posibilidad de igualar las seis Copas de Europa ganadas por Paco Gento, Modric admitió que “sería maravilloso”, pero reconoció que lo han hablado en el vestuario.

“Vamos partido a partido, como hemos hecho el año pasado y ojalá podamos repetirlo. Estamos preparados para todo lo que nos espera y vamos a hacerlo bien. A ver si es posible ganarla otra vez”, destacó.

EFE