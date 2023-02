El guardameta venezolano Dani Hernández anuncia su retirada

Posteado en: Deportes, Titulares

Dani Hernández, guardameta internacional venezolano, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 37 años de edad, al quedarse sin equipo tras su andadura en el Fuenlabrada de Primera Federación española y haber jugado, entre otros, en el Rayo Majadahonda, Guadalajara, Rayo Vallecano, Jaén, Huesca, Murcia, Valladolid, Tenerife o el Asterar Tripoli griego.

“Ha llegado el momento más difícil del camino, he decidido dejar el fútbol”, anunció, a través de sus redes sociales, el arquero, que se retira tras haber disputado 31 encuentros con su selección, con la que alcanzó el cuarto puesto en la Copa América del 2011.

“Ha sido una aventura muy bonita que he recorrido durante toda una vida. He tenido la suerte de cumplir muchos de los sueños que tenía de niño, debutar en primera división, ser internacional, jugar en el extranjero; pero también lograr el más bonito de todos, jugar en el equipo del que soy aficionado desde que viene a este mundo”, explicó Hernández.

“A lo largo de los años he tenido la suerte de vivir miles de experiencias, unas buenas y otras increíbles, que me llevaré siempre conmigo. Muchísimos compañeros de viaje y también un montón de amigos que me llevo para toda la vida”, comentó.

“Siempre estaré agradecido a todos por el trato que me han dado, tanto a los compañeros como a las diferentes aficiones clubes y periodistas que han estado a lo largo de mi carrera. No me quiero olvidar de mi familia y amigos, que siempre me han acompañado cuando las cosas han venido bien dadas y cuando no era todo tan sencillo. Los que están y los que desgraciadamente ya no están con nosotros, siempre me ayudaron a querer superarme y a afrontar los retos con la mejor de las actitudes”, afirmo.

“Ha sido un placer enorme haber tenido una profesión tan bonita y enriquecedora como es la de futbolista. Hasta aquí mi andadura, se abren nuevos horizontes en mi vida y los afronto con mucha ilusión y como siempre con una sonrisa. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer compartir tanto con ustedes”, concluyó.

EFE