Salió con un “chamo” y él tuvo un increíble gesto que dividió las redes: ¿Tierno o psicópata?

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Las primeras salidas son claves en una relación, pues cualquier actitud -buena o mala- marcará a fuego el destino de la pareja. Tanto es así que un gesto puede dejarte como una persona muy romántica o como un psicópata.

Por Crónica

Algo así se desprendió de una anécdota viral de Twitter, en la que una chica compartió el regalo que le hizo un joven con el que empezó a salir hace un tiempo.

La publicación causó furor y, además de las miles de interacciones, desató un intenso debate entre los usuarios de la red social sobre las intenciones del muchacho.

Estoy empezando a salir con un chico.

Hace unos días me invitó a una cafetería y todo fue muy lindo, al salir, me retoqué el labial en su carro y como no había donde limpiarme, me quité el exceso con el ticket y lo olvidé en su carro.

Hoy me mandó esto ? pic.twitter.com/zRNt4o1dMn — ? ??????????? ????? ? (@s47urnowitch) February 18, 2023

“Estoy empezando a salir con un chico. Hace unos días me invitó a una cafetería y todo fue muy lindo, al salir, me retoqué el labial en su carro y como no había donde limpiarme, me quité el exceso con el ticket y lo olvidé en su carro. Hoy me mandó esto” escribió @s47urnowitch en el texto que precede a la fotografía del regalo.

De inmediato se generó una grieta en los comentarios, pues algunas personas destacaron el gesto como una original muestra de romanticismo y otros usuarios lo tomaron como una advertencia.

Fue tal la ola de comentarios que la joven decidió dar más detalles sobre el regalo que recibió. “Contexto pa los malviajados: El chico hace galerías de arte, no es cualquier vato obsesivo que se le ocurrió enmarcar mi ADN. Tiene un montón de cuadros y ayer le hice uno también. Y si se puede vivir de arte y amor, aunque les duela, envidiosotes”, sostuvo.