La respuesta de Tommy Mottola a Thalía tras autorregalarse flores al ritmo de Miley Cyrus

En días pasados inició un fuerte rumor de que el empresario le habría sido infiel a la cantante; en el marco del Día del Amor y la Amistad el matrimonio ha dado una contundente respuesta

En medio de grandes rumores sobre el fin de uno de los matrimonios más sólidos de la industria del entretenimiento, sus protagonistas ya han dado la primera gran respuesta pública: Tommy Mottola le contestó ha Thalía luego de que la cantante subiera un video autorregalándose “flores” al ritmo de Miley Cyrus.

Por Infobae

La célebre pareja se casó en el 2000 y, aunque se especuló varias veces que se divorciaban, el amor logró que permanecieran juntos por más de dos décadas. Sin embargo, la prensa internacional comenzó a asegurar que hay una tercera persona en discordia que peligra su unión: la peruana Leslie Shaw.

Aunque al principio la cantante mexicana desapareció de redes sociales aumentando la tensión, ya que suele estar subiendo contenido de manera frecuente, ha aparecido en el marco de del Día del Amor y la Amistad, con la tendencia de amor propio que la nueva canción de la ex chica Disney ha generado en millones de internautas y famosos, algo que alarmó aún más por el rumor que existe.

Con un romántico video y texto, Tommy Mottola ha frenado contundentemente los rumores sobre haberle sido infiel a la intérprete de éxitos como No Me Enseñaste, Amor a la mexicana y recientemente Psycho B**ch.

“FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN, to my one, and only valentine forever @thalia cada día trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida .. y nuestra familia… ¡¡Eres mi todo y mi todo!! Te quiero mucho por siempre”, escribió como descripción de un clip donde se pueden observar ambos en sus más íntimos momentos y con la canción L.O.V.E. de fondo.

Dentro de la misma publicación la responsable de María, la del Barrio, Marimar y María Mercedes también terminó con las especulaciones de haberse sumado a la lista de famosas engañadas por sus parejas, pues además de contestar le sumó un romántico pensamiento: “Te amooo mi amor! Happy valentines my baby! let’s celebrate love!”, comentó.