¡Sí es su amiga personal! Gloria Trevi le agradeció a Niurka Marcos su apoyo con emotivo reencuentro (VIDEOS)

Luego de que más de uno dudara que la vedette cubana tenía una amistad con la cantante, se convirtió en su invitada de honor en un reciente concierto desde el estado de Mérida, Yucatán

En septiembre del 2014 Niurka Marcos emitió una de sus frases más célebres y controversiales que por años han revolucionado con memes de redes sociales: “Gloria Trevi es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos”. Aunque de momento el público lo tomó a burla e incluso se le señaló de mentir, ahora fue la cantante quien la nombró así.

Durante un reciente concierto celebrado en el estado de Mérida, Yucatán, la vedette cubana se convirtió en el centro de atención luego de que los asistentes se percataron que había sido la invitada especial de la compositora y estaba en primera fila.

Demostrando que no mentía, la también actriz subió al escenario a la Mujer Escándalo con la viral frase para después dedicarle unas emotivas palabras, esto luego de que el caso del Clan Trevi-Andrade nuevamente la ha afectado y en el pasado Marcos fue de las pocas estrellas que la apoyaron.

“En la fiesta con la raza de Mérida, aquí está mi amiga personal Niurka Marcos”, expresó Gloria Trevi antes de invitarla a subir al escenario y hacer que rompiera en llanto ante la aclamación de los miles de asistentes que les gritaban con euforia.

“Yo la quiero mucho, porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te señalaba de loco (los fans) y a ella también, te amo”, le expresó Trevi a Marcos mientras ambas lloraban.

Ante la conmoción que la bailarina sentía por el emotivo mensaje y que la cantante utilizara la viral frase que años atrás externó en contra de Aura Cristina Geithner en un programa dominicano a nivel nacional ( Soy tu doble –TV Azteca), Niurka le contestó a la cantante: “Solo quiero pedirle a la vida que tengamos Gloria longevita, ¡te necesitamos! ¡Te amo!”.

En redes sociales las famosas también han compartido fotos y videos del emotivo reencuentro, agregando más muestras de cariño sobre lo que ya ha comenzado a volverse viral por el hecho de que fue la cantante quién ahora emitió la frase.

“Es hermoso recibir tanto cariño de ustedes y un abrazo tan sincero y cálido de Niurka Marcos con demasiadas emociones bonitas!”, publicó Trevi en su Instagram, mientras la vedette contestó “Mi amiga personal para toda la vida. Te necesitamos por tanto amor que nos das…..tus canciones nos sanan el alma”.

La ex esposa de Juan Osorio no dudó en hacer más de una publicación de su reencuentro con la cantante, presumiendo incluso a quienes no le creyeron que sí son amigas personales: “Inolvidable momento con ella; una amistad sincera es para siempre. ¿Ya vieron como sí soy amiga personal de Gloria Trevi?”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los millones de seguidores de la intérprete de éxitos noventeros como Con los ojos cerrados, Pelo suelto y El recuento de los daños no han dudado en externar su felicidad por la viral invitación y que le agradeció públicamente a la crítica por la defensa que en el pasado tuvo por ella ante los medios de comunicación y detractores.

“Al final sí resultaron ser amigas personales”. “Tantos años escuchando como le decían que ni la conocía y al final resultó ser más que cierto” “Aún recuerdo cuando se hizo viral la foto donde sale en el cumple de sus hijos como lo había dicho; ahora Gloria Trevi es quien le dice que son amigas personales y amo eso”, externaron en redes sociales.