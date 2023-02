Así es el emblema que lucirá el rey Carlos III en su coronación y la emotiva historia que hay detrás

Click to share on Google News (Opens in new window)

Quedan menos de tres meses para que Reino Unido viva uno de los acontecimientos históricos más esperados: la coronación de Carlos III. Poco a poco vamos conociendo la programación que se ha establecido y también otros detalles como el emblema que se ha elegido para este acto que se celebrará el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, continuando de esta manera con una longeva tradición. Este símbolo, que aparecerá en todos los eventos relacionados, está lleno de significado y refleja tanto la personalidad como los intereses del soberano británico.

Por hola.com

? The new Coronation emblem has been unveiled!

The emblem will feature throughout the historic events in May, including street parties, community gatherings and on official merchandise. pic.twitter.com/Yr3Gb1Lnd4

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2023