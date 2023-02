Bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó inesperadamente y generó alarma en Inglaterra (VIDEOS)

La detonación inesperada de una bomba de la Segunda Guerra Mundial que los artificieros trataban de desactivar en el oeste de Inglaterra provocó este viernes una enorme explosión que pudo oírse a varios kilómetros de distancia, informó la Policía del condado de Norfolk, que no ha comunicado ningún herido.

“No ha sido una detonación planeada”, afirmaron las fuerzas de seguridad, que recalcaron que todos los miembros del Ejército y los servicios de emergencias que se encontraban en el lugar están “localizados”.

The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb

— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023