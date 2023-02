DESGARRADORAS IMÁGENES de un padre que se niega a soltar la mano de su hija de 15 años fallecida bajo los escombros

Click to share on Google News (Opens in new window)

El terremoto que golpeó a Turquía y Siria, se ha cobrado miles de vidas y ha causado daños inimaginables. Según datos facilitados por las autoridades de ambos países y los ‘cascos blancos‘, que atienden a los perjudicados en zonas opositoras en Siria, la cifra de muertos por la sucesión de terremotos registrados ya supera los 8.300. Asimismo, el desastre nos ha dejado una gran cantidad de imágenes en las que se puede ver el drama acontecido. Una de estas fotografías desgarradoras es la de un padre sosteniendo la mano de su hija fallecida atrapada debajo de una losa.

Por abc.es

La imagen, tomada en Kahramanmaras (Turquía), surge cuando los esfuerzos de rescate se convirtieron en una operación de recuperación en gran parte de las áreas afectadas. En ese momento, un camarógrafo de AFP, Adem Altan, capturó la conmovedora imagen de un padre turco, Mesut Hancer, negándose a dejar la mano de su hija de 15 años muerta bajo los escombros.

«Nunca dejó la mano de su hija Irmak, quien murió en De?em», ha publicado el fotógrafo en su cuenta de Twitter.

My god.. this picture is so utterly heart-breaking. A Turkish father, Mesut Hancer, holding the hand of his dead 15yr-old daughter in the rubble of a building crushed by the earthquake. Devastating. pic.twitter.com/iaINNajFbm

— Piers Morgan (@piersmorgan) February 7, 2023