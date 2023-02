Captan VIDEO de mercenarios Wagner golpeando a su propio comandante ruso, herido en el frente de batalla

Las cámaras de un avión no tripulado de las Fuerzas Armadas rusas captaron el momento de extremada violencia en el que se aprecia a varios soldados rusos durante su avance en el frente de la ciudad de Bajmut golpeando con una pala a un comandante ruso que había sido herido. El video fue difundido en los canales de redes sociales ucranianos el lunes.

Por: La Razón

El video capta a cuatro combatientes del grupo militar Wagner, un ejército privado vinculado al Kremlin, arrastrando el cuerpo gravemente herido de su propio oficial hasta llevarlo a un granero fuera del campo de batalla.

? Near Bakhmut, Wagner mercenaries tried to advance, but their commander was wounded. They carried their commander behind the shed and killed him with an axe. The video of the brutal massacre was filmed by the drone of the soldiers of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/v0H4Wxo8iv

— Maidan Post (@DmytroSolenko) February 6, 2023