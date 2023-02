El amor no tiene edad en Misisipi: Mujer de 24 años se casó con anciano de 85 y buscan tener a su primer hijo

Posteado en: USA

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de amor entre una mujer de 24 años, originaria de Starkville, Mississippi, llamada Miracle Pogue y Charles Pogue, quienes entre ellos existe una diferencia de 61 años.

Por El Diario NY

Su historia de amor comenzó en 2019 cuando Miracle trabajaba en una lavandería automática a la que acudía constantemente Charles. Comenzaron siendo amigos y poco a poco su relación se fue transformando hasta que decidieron iniciar un noviazgo.

Luego de un par de meses de relación, el agente inmobiliario retirado de 85 años le propuso matrimonio a Miracle en febrero de 2020, llegando así al altar. Actualmente, ambos están pensando en tener a su primer hijo.

‘Tuvimos una buena vibra, él no me hizo sentir raro. Fue una buena conversación, me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor, pero no sabía su edad exactamente.

“No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta por cómo es él. Pensé que tal vez tenía 60 o 70 años porque se ve muy bien. Siempre está despierto y activo”, indicó la mujer, quien también reveló que tuvo que sortear muchos problemas con su familia, en particular con su padre, quien no aceptaba a su pareja, ya que Charles es 10 años mayor que su propio abuelo.

