VIDEO: Decidió terminar la relación con su novia en pleno vuelo

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un video que se ha vuelto viral en internet ha hecho que muchos abran los ojos respecto a lo que se denomina como relaciones tóxicas, ya que en muchas ocasiones, existen señales que te alertan de que no estás con la persona correcta, que sí vemos y que la mayoría decidimos ignorarlas.

Por: El Diario NY

En Twitter, un usuario compartió un par de videos de una curiosa experiencia que tuvo en su más reciente vuelo, ya que una pareja decidió terminar en ese momento su relación, lo cual provocó que la mujer sufriera una fuerte crisis.

De acuerdo con lo mostrado en el video, la pareja viajaba en el avión. Todo parecía ir en orden hasta que la relación sentimental explotó.

Muy alterada, la mujer se levantó de su asiento y comenzó a gritar, luego se tiró al suelo y comenzó a llorar de forma desconsolada mientras que el novio que cortó su relación en pleno viaje actuaba como si nada estuviera pasando.

A woman lost her mind after her boyfriend broke up with her mid-flight ? pic.twitter.com/QlWD8bW1M6

— No Jumper (@nojumper) January 29, 2023