La trágica vida de Lisa Marie Presley: adicciones, la muerte de su hijo y la lucha por una herencia millonaria

“Es difícil para mí ser feliz porque siempre estoy preocupada por si algo sale mal o qué podría pasar para estropearlo. Es difícil para mí sentarme y mirar a mi alrededor y decir, ‘Ah, estoy muy feliz’. Simplemente, no soy ese tipo de persona”, supo sincerarse en alguna ocasión Lisa Marie Presley.

Por infobae.com

Su inesperada muerte dejó atónito al mundo. Hoy, la única hija de Elvis, fallecida hace apenas 20 días, cumpliría 55 años. No es secreto que Lisa Marie luchó toda su vida contra la adicción a las drogas, matrimonios fallidos y, más recientemente, la tremenda muerte de su hijo con tan sólo 27 años. Mientras sus fanáticos lloran su fallecimiento, la contienda sobre su millonaria herencia se hace más patente que nunca.

¿Una muerte sorpresiva?

Lisa Marie Presley falleció a los 54 años el 12 de enero pasado. Demasiado pronto, la hija del ícono del rock dejó una huella indeleble a través de su música y su familia. Justo antes de su muerte, se informó que Lisa Marie fue trasladada al hospital tras sufrir un paro cardíaco el mismo 12 de enero. Cuando llegaron los paramédicos a su casa de Calabasas, California, estaba en “paro total” e inconsciente, pero pudieron reanimarla.

Según TMZ, Lisa Marie fue trasladada de urgencia al hospital, donde fue conectada a un respirador artificial y entró en coma inducido tras sufrir un paro cardíaco. Y unas horas más tarde, su madre, Priscilla Presley, confirmó su fallecimiento en un comunicado:

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos dejó. Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras lidiamos con esta gran pérdida. Gracias por el amor y las oraciones”.

Días más tarde en el funeral celebrado en Graceland (Memphis, Tennessee, EE. UU.) -fue enterrada en esa famosa finca junto a su padre, sus abuelos y su hijo Benjamin-, su madre Priscilla Presley fue la encargada de presidir la ceremonia en la que aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas y dedicar un discurso de despedida a su hija, “Ella sabía que el final estaba cerca. La culpa del superviviente, dirían algunos. Pero murió porque tenía el corazón roto. Su alma siempre estará conmigo”.

Esto conmocionó a los fans, ya que días antes del suceso, Lisa Marie asistió a los Globos de Oro 2023, y se mostró muy animada mientras se deshacía en elogios hacia Austin Butler por la interpretación de su padre en la película Elvis.

En sus últimos días, hubo indicios de que Lisa Marie no se encontraba bien. Según New York Post, la artista parecía frágil en el evento e incluso tuvo que agarrarse del brazo de su amigo y antiguo mánager Jerry Schilling, mientras charlaba con el entrevistador Billy Bush. En una entrevista reciente con Fox LA, Bush señaló que le costaba subir dos tramos de escaleras. “Su equilibrio era muy desigual. El habla era muy lenta”, dijo Bush, y añadió que en ese momento tenía muy claro que Lisa Marie no se comportaba con total normalidad. “Me volví hacia mi productor, que estaba a mi lado, y le dije, ‘Aquí pasa algo’”.

Aunque parecía tener algunos problemas físicos antes de su muerte, su amigo y escritor David Kessler reveló que, por lo demás, estaba bien. El fin de semana antes de su muerte, Lisa Marie y Kessler fueron juntos a Memphis para la celebración del 88 cumpleaños de Elvis. Luego de la muerte, su amigo sorprendido compartió en Instagram un largo posteo en su honor, “El fin de semana pasado fue muy divertido y ella estaba optimista. Graceland era su lugar feliz y los empleados que la conocían compartían que tenía mucho mejor aspecto. Parecía más en paz y estaba tan orgullosa de la película de Elvis”. Sin embargo, también añadió un detalle desgarrador que ocurrió mientras visitaba las tumbas de su padre y de su hijo. “Me enseñó dónde la enterrarían algún día. Le dije que dentro de mucho tiempo… y ella dijo que sí, que tenía mucho que hacer”.

Trazando su propio camino

Ser la única hija de Elvis Presley, el “Rey del Rock’n’ Roll”, tiene su parte de bagaje. “La gente da por sentado que te vas a dedicar a la música cuando tu padre la definió para toda una generación”, dijo Lisa Marie, quien luego hizo precisamente eso. Según Los Angeles Times, lanzó su propia carrera musical a los 35 años con su primer álbum, To whom it may concern. En aquél momento, dijo al periódico que se metía en el negocio para establecer su propia credibilidad. Su canción de debut, Lights Out, se estrenó en el 2003 y ofrecía una perspectiva desde dentro de lo que supone vivir a la sombra de Elvis. Así lo contó al medio, “En este disco recorrí muchos pasillos oscuros de mi vida. Quería que la gente supiera quién soy basándose en mi música, no en lo que leen en los tabloides”.

Tras su álbum debut, Presley publicó dos discos más: Now What en el 2005 y Storm & Grace en el 2012. Sus dos primeros álbumes fueron discos de platino. Aunque se tomó su tiempo para entrar en el negocio de la música, dijo a Los Ángeles Times que la música, en particular la composición de canciones, era una parte muy especial de su vida, “Es realmente una labor de amor. He visto demasiadas cosas en mi vida. Es lo único que realmente quiero hacer”.

Matrimonios múltiples

No es que Lisa Marie Presley necesitara un gran nombre, el suyo ya lo era. Pero su historial sentimental incluyó grandes apellidos. Primero estuvo casada con el músico Danny Keough de 1988 a 1994, y después se casó con Michael Jackson. Tras divorciarse, Presley estuvo brevemente casada con el actor Nicolas Cage, pero se separaron tras sólo dos años de matrimonio. “A veces desearía no haber precipitado el matrimonio, y a veces me arrepiento de haber precipitado el divorcio”, declaró por aquél entonces Cage.

Finalmente, se casó con el guitarrista Michael Lockwood, con quien permaneció durante una década, antes de solicitar el divorcio en el 2016. En declaraciones a ABC News en el 2003, Presley dijo que siempre se sintió atraída por los artistas. “Me gusta cuando alguien es divertido, cuando es diferente. No sé por qué. Nunca lo sabré. Pero es lo que me atrae”. Luego admitió que le costaba elegir hombres para sus relaciones aunque pensaba que su primer esposo, Keough, era uno de los buenos.

El amor incondicional a sus hijos

Lisa Marie Presley y Danny Keough tuvieron dos hijos: Riley y Benjamin, mientras que con su último esposo, Michael Lockwood, tuvieron mellizas: Finley y Harper. Parece que Riley heredó los genes artísticos de sus padres, dedicándose al modelaje, la actuación y la dirección. Incluso debutó como directora en el 2022 con War Pony.

Aunque Presley no puede escapar a la fama que conlleva su nombre, siempre intentó dar a su familia una sensación de normalidad, según declaró a la revista Healthy Living. Dijo al medio que sus prioridades, ante todo, eran sus hijos, y admitió, “Los ahogo en amor y también soy ferozmente protectora. Los tengo cerca de mí y me aseguro de que sean felices y estén sanos”.

En el 2012, Presley concedió una entrevista a The Guardian y, cuando le preguntaron cómo le gustaría que la recordaran, respondió, “Como una buena madre, sobre todo, y una cantautora bastante buena”.

La peor de las pérdidas

En el 2020, Lisa Marie Presley perdió a su hijo Benjamin Keough: el joven se suicidó a los 27 años. En ese momento, su representante declaró a The Hollywood Reporter, “Está completamente desconsolada, inconsolable y más que devastada, pero tratando de mantenerse fuerte por sus gemelas de 11 años y su hija mayor, Riley. Adoraba a ese chico. Era el amor de su vida”.

En honor a su hijo, Presley escribió un ensayo describiendo su dolor, el cual People publicó en agosto de 2022, precisamente cuando se conmemora en Estados Unidos el Día Nacional de Concientización sobre el Duelo. Lisa Marie reveló que se culpaba a diario por la muerte de su hijo, y dijo que su dolor la dejó muy sola. A pesar de su tristeza, habló de la fuerza que necesitó para seguir adelante con su vida sin Benjamin, expresando, “Seguir adelante es una verdadera decisión que tengo que tomar cada día y que supone un reto constante por no decir otra cosa… pero sigo adelante por mis hijas”.

Un mensaje determinante

El último posteo de Instagram de Lisa Marie fue una captura de pantalla del ensayo que escribió para People sobre el duelo por la muerte de su hijo, en el cual confesó que perder a Benjamin fue su “peor pesadilla”. En su desahogo dijo, “El dolor no se detiene o se va en ningún sentido, un año o años después de la pérdida… Nada, absolutamente NADA quita el dolor, pero encontrar apoyo a veces puede ayudar a sentirse un poco menos solo”.

En un intento por ayudar a más personas que también vivían en duelo, compartió en su último posteo, “Pensé en ponerlo aquí con la esperanza de que cualquiera que necesite escuchar esto ayude de alguna forma”.

Tras la muerte de Benjamin, su amigo, el músico Brandon Howard, declaró a People que Keough luchaba con la depresión y le resultaba difícil estar a la altura del legado de Presley. En su comunicado para el mismo medio, Lisa Marie admitió que no podría evitar castigarse por la pérdida de su hijo y escribió, “Lucho conmigo misma y me torturo incansable y crónicamente, culpándome cada día, y eso es bastante duro para vivir, pero otros también te juzgarán y te culparán, incluso en secreto a tus espaldas, lo que es aún más cruel y doloroso además de todo lo demás”.

La hija de Elvis comprensiblemente se alejó de los medios después de la muerte de Benjamin, y cuando aparición en Instagram en el 2022 para ayudar a promover la película de su difunto padre, confesó que estaba “navegando a través de este horrible dolor que destruyó y aplastó su corazón”.

Aún así, Lisa Marie compartió una conmovedora foto de los tatuajes de ella y de su hijo, en un posteo de julio del 2022 en el cual escribió, “Hace varios años, en el Día de la Madre, mi hijo y yo nos hicimos estos tatuajes en los pies. Es un nudo celta de la eternidad. Lo elegimos cuidadosamente para representar nuestro amor y nuestro vínculo eterno”.

Su lucha contra las drogas

No es secreto que Lisa Marie llevó una vida problemática. La batalla de toda la vida de Presley contra la adicción empezó siendo joven. Según Daily Mail, la hija de Elvis empezó a experimentar con las drogas a los 13 años.

Lisa Marie siguió peleando por años, como confesó a la revista Paper en el 2003, “Tuve 72 horas de fiesta. Cocaína, sedantes, hierba y bebida. No sé cómo lo superé”.

Tras beber por décadas, Lisa Marie se unió a la iglesia de la cienciología en busca de orientación y para mantenerse sobria. Cuando cumplió 18 años ya no consumía drogas. Pero volvió a caer en el 2008, poco después de dar a luz a sus mellizas Harper y Finley. Compartió su experiencia en un prólogo para el libro de Harry Nelson del 2015, The United States Of Opioids: A Prescription For Liberating A Nation In Pain, “Me estaba recuperando tras el nacimiento de mis hijas, cuando un médico me recetó opioides para el dolor. Bastó una prescripción de opioides de corta duración en el hospital para que sintiera la necesidad de seguir tomándolos”.

Aunque Lisa Marie batalló contra las drogas y el alcohol durante la mayor parte de su vida, en su matrimonio con su ex esposo, Michael Lockwood, alcanzó el punto álgido de la adicción. En una declaración, la cantante admitió haber “abusado de la cocaína” en los tres últimos años de su unión. Según RadarOnline, Presley también reveló, “Tuve que ir a rehabilitación varias veces. Era un desastre. No podía parar”.

En una entrevista del 2018 con Today, la cantante dijo que había recorrido un largo camino en su viaje a la sobriedad, dando crédito a sus cuatro hijos y a su padre, Elvis Presley, por ayudarla a superar algunos de sus momentos más oscuros, dijo, “Estoy orgullosa. Realmente he recorrido un largo camino”.

Quizá el lado positivo de la lucha de Lisa Marie fue que se volvió muy sensible a problemas similares en otras personas. Eso desempeñó un papel importante en una de las relaciones más famosas de Presley, su breve matrimonio con Michael Jackson, quien tuvo dificultades de drogadicción y, según Lisa Marie estos inconvenientes fueron el catalizador que puso fin a su enlace.

Presley afirmó que se dio cuenta de la adicción de Jackson poco antes de solicitar el divorcio. Tras la muerte del “rey del pop”, concedió una entrevista a Oprah Winfrey en la que habló del tema, contando que en una ocasión le dijo a Michael, “¿Fueron las drogas y una especie de vampiros, o yo?”. Explicó que Jackson no estaba preparado para recuperar la sobriedad en aquél momento, “Si le hacías enfrentarse a algo a lo que no quería enfrentarse, podía hacer que te fueras, incluida su propia familia. Y ellos se pusieron en el lado opuesto”.

Según Express, tras enterarse de la muerte de de Michael Jackson, Presley reflexionó sobre su relación y declaró, “Vi que llegaban las drogas y los médicos, y me asustaron. Eso me devolvió a lo que pasé con mi padre, y eso acabó con todo”.

Embriagada por Michael Jackson

Priscilla Presley no era muy partidaria de la relación de su hija con Michael Jackson. Pero a Lisa Marie le encantaba su conexión con los niños, sobre todo con los suyos. Su matrimonio duró menos de dos años y fue mal al final, aunque ella se negó a entrar en detalles en ese momento. Pero en el 2010, un año después de la muerte de Jackson, Lisa Marie quiso ser más abierta sobre su matrimonio con el ídolo pop.

En la entrevista con Oprah Winfrey, Presley admitió que disfrutaba quedándose despierta a las noches en las que Jackson no podía dormir. “Me encantaba cuidar de él. Fue uno de los momentos más altos de mi vida, cuando las cosas iban realmente bien y él y yo estábamos unidos. Fue una época muy profunda de mi vida”.

Lisa Marie llegó a contar a Oprah que Jackson expresó su preocupación por terminar igual que Elvis, un pensamiento espeluznante para Lisa Marie. Sin embargo, ella lo quería de verdad. “Tenía algo muy embriagador. No sé si alguna vez me he sentido tan embriagada por algo. No me atrae la mediocridad o la normalidad o cosas así”.

Las peleas por su herencia

Tan sólo días después de que el mundo despidiese a Lisa Marie Presley en un multitudinario funeral, en medio del luto, han salido a la luz nuevas incógnitas que podrían dinamitar la relación familiar entre Priscilla Presley y sus nietas, Riley Keough, de 33 años, y las mellizas Harley y Finley, de 14.

¿Qué ocurrirá con el testamento y la herencia de la única hija de Elvis? De momento, lo único que se conoce es que Graceland, la emblemática residencia del rey del rock valorada en 500 millones de dólares, pasará a ser propiedad de las tres hijas de Lisa Marie. Aunque no es tan simple porque, según Page Six, “Priscilla ha impugnado el testamento que su hija dejó en 2016, alegando presuntas irregularidades en los documentos”.

Riley será quien salga más beneficiada de la herencia, ya que su madre le habría dejado a cargo la gestión de todas sus propiedades y finanzas. Hasta el día del fallecimiento de Lisa Marie era Priscilla la encargada de todos estos asuntos, por lo que la decisión de dejar todo a su nieta no habría sentado nada bien a la viuda de Elvis. Según trascendidos, ya ha presentado los documentos necesarios para impugnar las últimas voluntades de su hija, en las que la excluían como gestora de su patrimonio.

Priscilla habría solicitado al juez que determine la validez de la modificación de ese testamento, de la que no tenía constancia hasta este momento, y en la que nombra a Benjamin y Riley Keough como gestores de su patrimonio. Pero tras la muerte de su único hijo en 2020, es su hija mayor la que se va a hacer cargo ahora de dicha tarea. En el primer testamento de la cantante en 1993, señalaba a su madre y al empresario Barry Siegel, ex gerente comercial de Lisa Marie, como los encargados de controlar los gastos de la gran fortuna que le dejó su padre tras su muerte en 1977.

Este testamento sufrió dos modificaciones: la primera en 2010, cuando Lisa Marie ejecutó un fideicomiso en vida revocable. Es decir, señalar a alguien como gestor de su fortuna que podía ser sustituido en cualquier momento mientras ella viviese. La segunda sería en 2016, en la que eliminaba a Siegel del fideicomiso tras acusarlo de haberla arruinado. Y, además, también suprimía la potestad de su madre.

Sin embargo, Priscilla sospecha de la validez de este cambio. Según los documentos legales a los que han tenido acceso algunos medios, ha expresado que “hay muchos problemas en torno a la autenticidad de la firma y validez de la enmienda de 2016?. Según la madre de la cantante, la firma parece “inconsistente con su firma habitual”, además de señalar la falta de ortografía a la hora de escribir su nombre. Sumado a estas cuestiones, Priscilla reclama que este cambio nunca le fue notificado ni le fue entregado un escrito, tal y como exigen los términos del fideicomiso. La idea de la viuda de Elvis es continuar siendo la gestora del patrimonio junto a su nieta, Riley Keough.

“¿Cuántas personas tienen una tumba familiar en el patio trasero? Estoy seguro de que terminaré allí, o encogeré mi cabeza y la pondré en una caja de vidrio en la sala de estar. Conseguiré más turistas a Graceland de esa forma”, bromeó alguna vez durante una entrevista Lisa Marie. A la vez que declaró, “Cada vez que estaba en Memphis con mi papá y en la casa, fui feliz. Eso fue, como, un regalo. Vivía para eso. Y todavía siento la misma emoción y calidez”. Hoy, mientras en su familia surgen disputas por su abultada herencia, los restos de Lisa Marie Presley descansan en su lugar en el mundo.