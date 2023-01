Piedad Córdoba califica de “ratas” a Roy Barreras y Armando Benedetti; y dice que Cabal es “inteligente, capaz y brillante”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La senadora del Pacto Histórico dijo que “entrar al Pacto Histórico fue como abrir una puerta al infierno”. Señaló que piensa eso por la “persecución” que recibió de Roy Barreras y Armando Benedetti.

SEMANA: ¿por qué dijo en la Corte Suprema de Justicia, durante una conciliación con Federico Gutiérrez, que ingresar al Pacto Histórico fue como entrar a la puerta del infierno?

PIEDAD CÓRDOBA (P. C.): no tanto al Pacto como tal. Allá hay gente muy buena, extraordinaria, maravillosa, gente con expectativas, que quiere otro país. Lo que pasa es que estamos envueltos en gentes como Roy [Barreras] y [Armando] Benedetti, que tienen otras apuestas. Han estado en todos los partidos, pero de derecha. Nosotros somos gente comprometida, promisoria, queriendo cambiar este país.

SEMANA: ¿pero qué le hicieron Roy Barreras y Armando Benedetti?

P. C.: tanto daño. Porque generaron una noticia. Pregúntele al embajador de Estados Unidos qué investigaciones tengo yo allá, al fiscal general de la nación -en su momento, porque ahora no tiene la competencia-, qué investigaciones tengo yo. Ninguna. Ni una.

SEMANA: es decir, usted dijo que ingresar al Pacto Histórico fue como ingresar al infierno por Roy Barreras y Armando Benedetti. Insisto, ¿qué le hicieron?

P. C.: claro. ¡Por Dios! Un día me llamó el imbécil descerebrado de Armando Benedetti y me dijo: ‘Usted recibió plata’, ‘Usted dijo que ponía votos’. Yo estaba en Medellín, ni siquiera estaba en Bogotá. Soy una persona decente, lo he sido siempre, siempre he sido una persona decente. Nunca me han metido en esas cosas. No comparto eso. Mi familia ha recibido la persecución de que yo sea una mujer de izquierda.

SEMANA: ¿cuál es su relación hoy con Roy Barreras?

P. C.: ninguna. No tengo ninguna relación. Él es el presidente del Senado, desafortunadamente. No más.

SEMANA: ¿y Armando Benedetti?

P. C.: ninguna. Que vaya y haga negocios en Venezuela. Que los logre hacer. Yo no tengo ningún negocio. En 15 años de mi relación con ellos jamás he tenido un negocio. ¿Por qué? Porque me respeto, porque soy política, no soy negociante, ni utilizo esos lazos para hacer negocios. Que explique él, yo no.

SEMANA: si se encuentra a Roy Barreras, ¿qué pasa?

P. C.: lo saludo. No más. Pero amigos míos no son. Ni lo serán. Que quede claro. Yo no me relaciono con gente cuestionada. A mí esa gente no me gusta, qué pena, no me gustan, no me gustan. ¿Por qué? Porque no estoy detrás del poder. Estoy detrás de solucionarle temas a la gente, pero detrás de eso, gas, qué asco.

SEMANA: ¿qué tan importante son Roy Barreras y Armando Benedetti para Petro?

P. C.: no sé. Usted sabe que el poder mueve muchas cosas. A esas ratas no las he nombrado en nada. Yo a ese par en nada. Le voy a decir una cosa más: mucha gente come callada, mucha gente se queda callada, pero a nadie, casi que al 99,9 % (de la izquierda) no les gustan. Se lo puedo decir con la certeza del caso.

