El escabroso caso de un teórico de la conspiración que encerró a seis niños en el sótano de su casa

Un padre de seis hijos acusado de mantener a sus hijos pequeños en un sótano criticó a las autoridades por “meter la nariz” después de invitar a MailOnline a su casa para demostrar su inocencia.

Tom Landon, de 54 años, fue retenido por la policía después de que usó gas pimienta contra los trabajadores sociales, quienes habían sido llamados para investigar después de que los vecinos informaran que había niños llorando.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Los funcionarios encontraron a tres niños y tres niñas de entre siete meses y siete años en el sótano de la casa, que Landon había comprado recientemente en el pintoresco pueblo austriaco de Obritz, cerca de la frontera checa y 60 millas al norte de Viena.

Pero después de pasar 24 horas bajo custodia policial, le dijo a MailOnline que lo habían retenido simplemente porque su estilo de vida “fuera de la red” había molestado al vicealcalde local Erich Greil, quien se postulaba para la reelección.

Y también desestimó los informes de los medios locales de que su familia era británica, insistiendo en que su esposa era alemana y los niños austriacos.

Landon, que ha escrito más de 30 libros críticos con el gobierno de su país, dijo: “Esto ha sido muy traumático para mi esposa y mis hijos y se debe a que personas como el teniente de alcalde han estado metiendo las narices donde no es necesario”.

“Mi familia está aterrorizada, no quieren volver a la casa donde vivimos durante casi un año porque tienen miedo de que regrese la policía. ¿Sabes que teníamos policías aquí con armas y un ariete para tener acceso a mi propiedad? Y todo porque al teniente de alcalde no le gusta el estilo de vida que hemos elegido y nos quiere fuera. ¿De verdad crees que sería libre si hubiera tenido a mis hijos pequeños en un sótano?”, comentó Landon.

Landon, que vivía en Londres antes de regresar a su Austria natal, invitó a MailOnline a entrar en las seis propiedades que compró y que tenía la intención de renovar y dar una a cada niño cuando fueran mayores.

La policía ha marcado el exterior de cada uno con pintura roja para que puedan identificarse fácilmente para cualquier investigación futura sobre crueldad infantil, pero se espera que los fiscales locales abandonen el caso.

Landon admito que “usé spray de pimienta, pero apenas tocó a las personas que vinieron aquí, y simplemente me estaba defendiendo porque estas personas no se identificaron. Vi a dos hombres afuera mirando mi propiedad y me gritaban que saliera; uno dijo: Tenemos razones para creer que tienes niños aquí y no están seguros y no van a la escuela”.

El padre aseguró que “mis hijos estaban perfectamente seguros y que les estábamos enseñando en casa, y que no era de su incumbencia cómo elegíamos vivir. Pero se negaron a irse y comenzaron a entrar y fue entonces cuando usé el spray, se escaparon por el campo y luego, unos minutos después, la policía estaba derribando mi puerta”.

“Los niños estaban aterrorizados y mi esposa estaba llorando y todo por nada, nuestra vida tranquila y simple aquí está arruinada ahora por cuerpos ocupados que no tienen por qué interferir. Usaron un equipo especial de policías para registrar mi casa porque pensaron que tenía trampas explosivas y explosivos aquí, estaban vestidos como Robocop con chaleco antibalas y todo era tan innecesario”, relató el hombre.

Durante su entrevista, la esposa del Sr. Landon llamó dos veces y se lo vio sonriendo, saludando y lanzando besos a los niños que se podían escuchar riendo en el fondo.

Al invitar a MailOnline a entrar en la casa donde vivían los niños, señaló un dormitorio grande donde dormían los niños y un sótano donde les dijo que se escondieran mientras la policía derribaba la puerta de su casa.

Cajas de juguetes estaban cuidadosamente colocadas a lo largo de las paredes y escaleras abajo en el sótano, docenas de botellas de vino cubiertas de polvo estaban apiladas en rincones, al igual que cajas de plástico que contenían comida enlatada, pañales y suministros médicos.

Cuando MailOnline le dijo que esta era la razón por la cual la policía lo describió como un “prepper”, una persona que se prepara para un “gran desastre o evento catastrófico”, Landon se rió y dijo: Ni siquiera sabía lo que eso significaba cuando me dijeron a mí.

“Una vez que me lo explicaron dije que yo era solo un hombre de familia y un buen padre al que le gustaba asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaban mis hijos, y en cuanto al vino, usted puede servirse, yo no bebo”, agregó.

Landon también desestimó los informes de que se habían encontrado armas, insistiendo en que eran pistolas de aire comprimido y un arma desactivada de la Segunda Guerra Mundial, y agregó: “Esas armas que encontraron no dañarían a nadie”.

“Elegimos no registrar a los niños, pero todos son míos y ahora tendremos que ir a Viena para hacer pruebas de ADN para demostrar que son nuestros. Si las autoridades estaban tan preocupadas, ¿por qué han dejado que los niños regresen con nosotros? Compré estas seis propiedades para los niños y quería que todos viviéramos juntos cuando fueran mayores, pero ahora este plan se ha arruinado porque el teniente de alcalde no nos quería aquí”, explicó Landon.

“Creo que perderé 120.000 euros ahora porque mi mujer y mis hijos no quieren volver aquí, pero intentaré recuperar algo de dinero demandando a las autoridades por lo que nos han hecho. Me han acusado de ser el nuevo Josef Fritzl, pero no podría estar más lejos de la verdad. No soy un enemigo del estado, soy un filántropo y sobre todo un padre amoroso”, comentó

MailOnline se acercó al teniente de alcalde, Sr. Greil, pero dijo que no podía comentar porque estaba involucrado en las elecciones locales. La policía de Baja Austria y el fiscal local no estaban disponibles para hacer comentarios.

Stefan Loidl, de la policía austriaca, dijo que los niños fueron llevados al hospital y examinados frente a su madre.

Actualmente no hay razón para pensar que los niños han sido maltratados. Greil dijo que los vio caminando por el pueblo hace unas dos semanas y todo parecía normal.