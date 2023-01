“Una persona deporable”: Kate del Castillo reveló detalles de su relación con Sean Penn

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz, Kate del Castillo, ha vuelto a mencionar a Sean Penn y en esta oportunidad para revelar detalles inéditos de su relación y la reunión que tuvieron con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Del Castillo le concedió una entrevista a la periodista María Antonieta Collins, con el objetivo de hablar de su nueva serie Volver a creer; en esta oportunidad recordó lo sucedido con el actor estadounidense y el narcotraficante mexicano.

“Es una parte de mi vida y que, ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue; pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”, expresó Kate del Castillo.

Además, agregó: “A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!’, o sea, una persona deplorable”, haciendo referencia a Penn.