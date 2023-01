Alcaldesa chavista de Maturín prometió “semáforos inteligentes”, pero la ciudad sigue inmersa en el caos vehicular

Desde que ganó las elecciones regionales en noviembre del año 2021, la alcaldesa chavista de Maturín Ana Fuentes, prometió convertir la capital del estado Monagas en una “ciudad inteligente” a través de un plan de reordenamiento, que incluye al sector transporte, así como también a la red de semáforos en todas las vías de la urbe capitalina.

Corresponsalía lapatilla.com

Durante muchas intervenciones públicas, la mandataria municipal ha insistido en la instalación de los llamados “semáforos inteligentes” para la modernización de la ciudad, con lo que supuestamente busca situarla a la par de grandes metrópolis del mundo.

Además, se ha visto presionada ante las innumerables denuncias de los ciudadanos que piden con urgencia la instalación de estos aparatos, en vista del enorme caos vehicular, así como la alta incidencia de accidentes que ocurren por la falta de señalización.

Entre las novedades que ha prometido la funcionaria chavista, está la colocación de cámaras de seguridad en cada uno de estos semáforos, con el objetivo de captar a aquellos conductores que infringen las señales de tránsito.

Según sus declaraciones, estas cámaras tendrían una alta resolución para grabar los números de placa y así imponer multas a los infractores. Vale recordar que antes de asumir su cargo como alcaldesa, las 42 intersecciones de Maturín no contaban con semáforos, tras seis años de lo que ha sido calificado como “la peor gestión municipal en la historia de la ciudad”, cuando estuvo el exalcalde chavista Wilfredo Ordaz.

Según declaraciones de la propia Fuentes, el proyecto de sustitución de semáforos “contempla la instalación de equipos totalmente nuevos, dotados de recursos tecnológicos de alta gama que harán mucho más eficiente y seguro su funcionamiento”.

Fue el pasado 14 de noviembre cuando a través de la Dirección de Transporte y Vialidad, el ayuntamiento inició el desmontaje de los viejos aparatos para instalar los nuevos semáforos, pero solo se construyeron las bases y se colocaron los postes.

Luego de muchos llamados de atención a través de las redes sociales y las emisoras de radio, el pasado mes de noviembre, Fuentes anunció la instalación de 250 semáforos inteligentes que comenzaría con 10 intersecciones, prometiendo que para el 24 de diciembre estarían todos estos equipos instalados con sus cámaras de seguridad.

Sin embargo, como hecho público y notorio, solo se instalaron cuatro semáforos en la intersección de la avenida Bolívar con Juncal, en pleno centro de la ciudad, donde transita la gran mayoría de los vehículos de transporte público.

Retrasos inexplicables

El ingeniero civil Luis Rojas Cabello, quien es egresado de la Universidad de Oriente y consultor en transporte público urbano, aclara que en términos técnicos no se utiliza un semáforo como un poste, sino que cada semáforo está referido a una intersección semaforizada, es decir, no se debe hablar de que cada poste es un semáforo.

En la primera etapa, que debió culminar el 24 de diciembre, solo se han puesto las bases y postes en las 10 primeras intersecciones que se iban a intervenir en esta etapa, pero solamente se ha avanzado en la instalación de un solo semáforo, por lo que desconoce las razones del notable retraso en el avance de los trabajos.

“La alcaldesa debería explicar las causas en el retraso de la instalación de estos semáforos, que ya tiene más de un mes que debieron haberse colocado en las intersecciones que correspondía. A esta fecha ya debieron haberse reactivado los trabajos, porque sabemos que en diciembre hay un lapso de vacaciones y se hace una pausa en estos trabajos. Las causas del retraso pueden ser de tipo técnico o de financiamiento, pero de mi parte sería especular las causas verdaderas de la paralización”, expresa Rojas Cabello.

Para el exdirector de transporte y vialidad de la alcaldía de Maturín durante la gestión del exalcalde opositor, Warner Jiménez, la actual gerencia municipal viola el artículo 172 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, que es de carácter nacional para todos los entes públicos, al no publicar las cifras de inversión para la instalación de estos semáforos inteligentes.

Esta práctica ha sido denunciada en reiteradas ocasiones y viene sucediendo desde la anterior gestión. No se publican vallas, donde toda obra pública debe estar identificada, en la que se especifique el procedimiento de contratación, el número de contrato, descripción de la obra, monto invertido, el nombre de la empresa contratista, lapso de ejecución y el ingeniero a cargo de la obra.

“Esta práctica deja en entredicho la pulcritud del proceso de contratación. En este sentido es importante hacer un exhorto a la alcaldía a que retome esta acción que es legal y es un derecho de la ciudadanía tener conocimiento de las obras públicas y el dinero que se invierte, porque se trata de trabajos de impacto en el municipio”, precisa el ingeniero.

Rojas lamentó que desde el año 2016 no se le haga mantenimiento a la red de semáforos de Maturín. Durante la gestión chavista de Wilfredo Ordaz y la exgobernadora Yelitze Santaella, apenas se hicieron reparaciones menores por una inversión realizada desde la gobernación, pero no se previó el concepto de mantenimiento y esa es la causa de las fallas de muchos de los servicios públicos. Al no realizarse los mantenimientos preventivos y correctivos, la inversión para recuperar la red de semáforos es bastante alta.

El consultor en transporte público urbano explica que el término “inteligente” que se le atribuye a los semáforos, no es algo nuevo, sino que data de inicio del año 2000 cuando en la ciudad de Maturín se sustituyeron los controles que tenían los semáforos, que eran electromecánicos, es decir, tipo agujas del reloj.

A partir de entonces se fueron sustituyendo por semáforos computarizados y, posteriormente, lo que ha venido sucediendo es la actualización de la tecnología, así como ocurre con cualquier equipo electrónico. Hoy lo que se puede ofrecer es la modernización de estos aparatos, pero hasta ahora no ha habido una explicación más precisa en cuanto a estos semáforos.

Puras mentiras

El presidente del partido Un Nuevo Tiempo en Monagas, Ángel Aristimuño quien también fue candidato a la alcaldía de Maturín, denominó como un círculo de mentiras las promesas de la alcaldesa chavista Ana Fuentes.

A su juicio, no ha cumplido nada de lo que ha ofrecido, principalmente en lo referente al reordenamiento de la ciudad, específicamente con la instalación de los semáforos. A dos meses de haber prometido que se instalarían semáforos en las 10 intersecciones más importantes de la urbe oriental, el colapso vehicular persiste en las arterias viales.

“Podemos notar que no se han colocado ni el 85% de los semáforos en el municipio, lo que genera un colapso total, un desastre vial, choques, accidentes, arrollados, situaciones de riesgo, complicaciones para los transportistas, incluso, incomodidad para los cuerpos policiales que deben dedicarse a ser semáforos humanos, en vez de estar atendiendo la seguridad en el municipio. Todo esto va vinculado a que no hay un plan estratégico dentro del gobierno municipal, a que no hay un plan de gobierno serio para resolver los problemas del municipio y que, además, no hay un compromiso para resolverlos”, cuestionó Aristimuño.

Rafael Rivas, quien es transportista de una ruta de carritos por puesto, calificó de puras mentiras las promesas de la gerente municipal, y se preguntó: “¿Dónde están los semáforos?”. A su juicio, la falta de estos equipos desde hace varios años, ha generado un caos en el centro de la ciudad y muchos conductores se han acostumbrado a infringir las normas de tránsito.

“Yo no sé, de verdad, dónde están esos semáforos. Este gobierno es pura mentira, dijeron que traerían cámaras de seguridad y tampoco lo han hecho. Lo único que uno ve por ahí en algunas vías son policías tratando de controlar el tránsito. Los semáforos que han instalado, vemos que tienen fallas, porque cuando hay apagones, al restablecerse el servicio se descontrolan. Entonces, no vemos dónde está lo inteligente que son”, indicó Rivas.

Ha pasado más de un año de gestión de la alcaldesa chavista Ana Fuentes y poco más de dos meses de la promesa de “modernizar” el sistema de semáforos en la capital monaguense. No obstante, el caos vehicular se mantiene sin que hasta la fecha se reanuden los trabajos para culminar la instalación de estos equipos. Son 41 intersecciones viales las que faltan por instalar, que incluyen cámaras de seguridad, así como señales peatonales.